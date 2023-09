Zehn Tore bei Austria Puch gegen Andritz Reserve

Details Samstag, 23. September 2023 23:21

Bei Austria ASV Puch gab es für die Zweitvertretung von SV Andritz nichts zu holen. Die Gäste verloren das Spiel mit 4:6. Auf dem Papier ging Austria Puch als Favorit ins Spiel gegen Andritz II – es dauerte aber tatsächlich bis in die letzten Minuten des Spiels, bis dieses endgültig entschieden war.

Zur Pause führte die Egger Truppe mit 3:2

FK Austria ASV Puch Graz ging durch Idris Ahmad Azizi in der siebten Minute in Führung. Für das erste Tor von SV Andritz AG II war Simone Riccardo Saccon verantwortlich, der in der 22. Minute das 1:1 aus kurzer Distanz besorgte. Azizi, nach einem Eckball, schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft mit 2:1 in Führung (25.).

Azezullah Rahimi versenkte die Kugel zum 3:1 für Austria ASV Puch (33.). Das 2:3 von SV Andritz II bejubelte Sebastian Pukl nach einem gezielten Weitschuss (35.). Jetzt war einmal ein paar Minuten durchatmen angesagt. Zur Pause behielt Austria Puch die Nase knapp vorn.

Endgültige Entscheidung erst in der Schlussminute

Das 4:2 für die Heimmannschaft stellte Rahimi sicher. In der 55. Minute traf er zum zweiten Mal während der Partie. FK Austria ASV Puch Graz musste den Treffer von Robin Oswald durch einen Weitschuss zum 3:4 hinnehmen (56.). Mit dem Tor zum 5:3 steuerte Rahimi bereits seinen dritten Treffer an diesem Tag bei (70.). Marc Plaschg verkürzte für Andritz II später in der 81. Minute auf 4:5. Das Spiel war also immer noch nicht entschieden.

Ehe der Abpfiff ertönte, war es Khaled Hikal, der das 6:4 aus Sicht von Austria ASV Puch perfekt machte (89.). Das war es dann aber auch mit dem fröhlichen Tore schießen in einer unterhaltsamen Partie.

Schließlich strich Austria Puch die Optimalausbeute gegen SV Andritz AG II ein.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

FK Austria ASV Puch Graz stabilisiert nach dem Erfolg über SV Andritz II die eigene Position im Klassement. Mit 27 geschossenen Toren gehört Austria ASV Puch offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mitte A. Die Saisonbilanz von Austria Puch sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei vier Siegen und einem Unentschieden büßte FK Austria ASV Puch Graz lediglich zwei Niederlagen ein.

Wann findet SV Andritz AG II die Lösung für die eigene Abwehrmisere? Im Spiel gegen Austria ASV Puch setzte es eine neuerliche Niederlage, womit Andritz II im Klassement weiter abrutschte. Mit nun schon vier Niederlagen, aber nur einem Sieg und zwei Unentschieden sind die Aussichten von SV Andritz II momentan schwierig zu beurteilen.

Mit 13 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Austria Puch eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei Andritz II nach sechs Spielen ohne Sieg augenblicklich der Wurm drin.

Am kommenden Sonntag trifft FK Austria ASV Puch Graz auf GSV St. Radegund, SV Andritz AG II spielt tags zuvor gegen die Reserve von TuS Good Vibes Rein.

Austria Asv Puch Fk: Angelo Brecl - Pierre Zorec, Azezullah Rahimi, Dietmar Heinrich, Stefan Frühwirth (K) - Rudolf Nagy, Karim Ahmed Shafei, Siegfried Heinrich - Idris Ahmad Azizi, Marcel Marterer, Daniel Culafic



Ersatzspieler: Christopher Schön, Shahir Ahmad Azizi, Patrick Resch, Khaled Hikal, Alexander Moser, Abdullah Kiziler



Trainer: Jürgen Egger

Andritz : Paul Benigni, Bill Forrester, Fabian Ardelean, David Heidinger (K), Timon Adanic, Robin Oswald, Simone Riccardo Saccon, Maximilian Molnar, Botond Demus, Enzo Giovanni Saccon, Sebastian Pukl



Ersatzspieler: Hadi Alkhaled, Lorenz Obenaus, Leo Sonnleitner, Marc Plaschg, Lennart Dank



Trainer: Peter Kurzmann Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte A: FK Austria ASV Puch Graz – SV Andritz AG II, 6:4 (3:2)

89 Khaled Hikal 6:4

81 Marc Plaschg 5:4

70 Azezullah Rahimi 5:3

56 Robin Oswald 4:3

55 Azezullah Rahimi 4:2

35 Sebastian Pukl 3:2

33 Azezullah Rahimi 3:1

25 Idris Ahmad Azizi 2:1

22 Simone Riccardo Saccon 1:1

7 Idris Ahmad Azizi 1:0

