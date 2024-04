Graz United voll in der Spur - erst eine Niederlage und auch in Kainbach gewonnen

Details Montag, 29. April 2024 15:00

Graz United erreichte einen 4:2-Erfolg bei der Reserve von Kainbach-Hönigtal. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Graz United enttäuschte die Erwartungen nicht, die junge Heimmannschaft spielte jedoch engagiert und führte sogar zwei Mal in der Partie. Im Hinspiel hatten die Gäste einen knappen 1:0-Sieg eingefahren.

Die junge Mannschaft aus Kainbach spielte eine solide Partie gegen den Favoriten

Zur Pause führt der Außenseiter mit 2:1

Für den Führungstreffer von Kainbach II zeichnete Marvin Kienzl verantwortlich (10.) - zuvor sah die Hintermannschaft der Gäste indisponiert aus und so nutze der Torschütze die gebotene Möglichkeit eiskalt aus und schon führte die junge Kainbacher Mannschaft. Man kam zu weiteren Gelegenheiten ohne Torerfolg auf beiden Seiten - das 1:1 von Graz United stellte Zeid Sediki sicher (22.).

Julian Sandro Gesslbauer nutzte die Chance für USV A-TEC OFNER Kainbach II und beförderte in der 38. Minute das Leder zum 2:1 ins Netz. Kurz vor der Pause rettete Keeper Eldin Hodzic mit einer Klasseabwehr und verhinderte so das mögliche 3:1.Ein Tor auf Seiten des Heimteams machte zur Pause den Unterschied zwischen den beiden Mannschaften aus.

Graz United dreht das Spiel nach der Pause - 4:2 für den Tabellenführer

Coskun Akdag schockte Kainbach-Hönigtal II und drehte die Partie mit seinem Doppelpack für Graz United (62./75.). - nun führte die Bingöl Truppe mit 3:2. Zwischendurch traf man auch die Stange - die Gäste aus Graz waren nun voll im Spiel und kontrollierten das Spielgeschehen in Kainbach.

Graz United baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Herolind Ademaj in der 91. Minute traf. Kainbach konnte dann einen Elfer nicht verwerten und so blieb es beim 4:2 für den Aufstiegsaspiranten. Am Schluss siegte Graz United gegen Kainbach - die junge Mannschaft wehrte sich jedoch tapfer und hielt das Spiel über lange Zeit offen.

Man ist im Soll bei der Mannschaft aus Graz

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Niederlage fiel USV A-TEC OFNER Kainbach II in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz vier. Zehn Siege, zwei Remis und acht Niederlagen hat Kainbach-Hönigtal II momentan auf dem Konto.

Graz United führt das Feld nach diesem Erfolg weiter an. Offensiv konnte Graz United in der 1. Klasse Mitte A kaum jemand das Wasser reichen, was die 66 geschossenen Treffer nachhaltig dokumentieren. Nur einmal gab sich Graz United bisher geschlagen.

Mit insgesamt 55 Zählern befindet sich Graz United voll in der Spur. Die Formkurve von Kainbach dagegen zeigt momentan leicht nach unten. Mit Spielen, in denen man vor allem an die erste Halbzeit anknüpfen kann, wird man wieder zum Erfolg zurückkehren.

Am kommenden Samstag trifft USV A-TEC OFNER Kainbach II auf die Zweitvertretung von FC Gratkorn, Graz United spielt tags darauf gegen SV Venuzle Justiz Graz.

Aufstellungen: USV A-TEC OFNER KAINBACH II: Alexander Herzog, Luca Wiener-Pucher, Julian Sandro Gesslbauer, Marvin Kienzl, Timon Jerey, Lenard Schoberl, Simon Pansy, Andreas Pail, Nepomuk Eichholzer (K), Max Hofer, Clemens Tilz



Ersatzspieler: Marco Lalagas, Maximilian Nagl, Oskar Micheli, Leon Cuno, Valentin Girtler



Trainer: Clemens Ticar

Graz United: Eldin Hodzic - Halil Kilic, Meriton Ali Osmanaj, Ensar Husovic - Herolind Ademaj, Serhat Turan, Zeid Sediki, Oguzhan Taskiran, Idris Turan, Ibragim Zuchaev (K) - Benjamin Haljimaj



Ersatzspieler: Yusuf Demirarslan, Fuat Sener, Mirnes Terzic, Coskun Akdag, Ardian Bajrami, Sachab Temirbulatov



Trainer: Ibrahim Bingöl Bericht Florian Kober Fotos: USV Kainbach - Graz United

1. Klasse Mitte A: USV A-TEC OFNER Kainbach II – Graz United, 2:4 (2:1)

91 Herolind Ademaj 2:4

75 Coskun Akdag 2:3

62 Coskun Akdag 2:2

38 Julian Sandro Gesslbauer 2:1

22 Zeid Sediki 1:1

10 Marvin Kienzl 1:0

