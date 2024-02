SC Seiersberg - Geburtstag am 10.Februar! - Wordrap mit Kapitän Merkan

Details Donnerstag, 08. Februar 2024 14:28

Der SC Seiersberg ist aktuell auf dem dritten Platz in der 1.Klasse Mitte B Graz. Das Team ist nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Gössendorf und hat somit alle Möglichkeiten eine Rückkehr in die Gebietsliga zu erreichen. Am 10. Februar 1987 wurde der SC Seiersberg mithilfe von zahlreichen engagierten Menschen neu gegründet. Die Kampfmannschaft stieg in der 2. Klasse Graz ein. Gleich zu Beginn wurden drei Jugendmannschaften angemeldet - heute verfügt man über eine der größten Jugendabteilungen im Grazer Umland.

Der Zusammenhalt im Team ist die Grundlage des Erfolgs in Seiersberg

Es folgten erfolgreiche Jahre - 2017 fand man sich dann in der 1.Klasse wieder. Man startete erneut neu durch - letztes Jahr war man bereits in der Nähe des Aufstiegs. Die Truppe holte in der letzten Saison satte 58 Punkte, musste dann aber Lassnitzhöhe und den Grazer Sportclub in die Gebietsliga ziehen lassen. In der abgebrochenen Corona Saison 2019/20 stand man als Tabellenführer an der Spitze der Liga, jedoch wurde die Saison bekanntlich nicht gewertet.

Nunmehr geht Coach Stefan Mokoru mit seiner Mannschaft motiviert in die Frühjahrsrunde. Der Start erfolgt gleich zum Auftakt zu Hause gegen den Mitfavoriten aus Kalsdorf und so hat der Verein somit ein sogenanntes "Sechs-Punkte-Spiel" vor sich. Es folgt dann das Auswärtsspiel in Fernitz - eine junge Mannschaft, die sich gerade findet und die immer für eine Überraschung gut ist. Somit direkt ein weiteres brisantes Duell im März.

Im Tor steht seit drei Jahren der routinierte Keeper Patrick Glawitschnig - insgesamt ist das Team eine verschworene Gemeinschaft und verfügt über einen tollen Zusammenhalt. Matthias Hartmann mit 13 Treffern ist der aktuelle Toptorschütze der Mannschaft.

Kapitän in Seiersberg ist Patrick Merkan. Er wechselte vor knapp acht Jahren in den Verein und kam damals von LUV Graz. Er verfügt über reichlich Erfahrung in der Unterliga und ist der Mittelpunkt im Spiel des Aufstiegsaspiranten.

Wordrap mit Patrick Merkan

Mein bestes Spiel - "Das war gegen Lieboch im Herbst 2020!"

Mein wichtigstes Spiel - "Das Match gegen Pirka als wir zum Herbstmeister gekrönt wurden!"

Mein Lieblingsgetränk - "Puntigamer und Cola!"

Mein Lieblingsessen - "Ich mag Pizza!"

Das mag ich - "Ich gewinne gerne!"

Das mag ich nicht - "Ich verliere nicht gerne!"

Im Leben ist mir wichtig - "Meine Familie, meine Kinder!"

Mein Lieblingsverein - "Nur der GAK, einmal Roter - immer Roter!"

Mein Lieblingsspieler - "David Beckham!"

Ich möchte als Spieler erreichen - "Aufstieg in die Gebietsliga mit meinem Team aus Seiersberg!"

In diesem Verein bin ich - "Der SCS ist wie eine große Familie!"

Das möchte ich noch sagen - "SCS - geilster Verein, geilstes Team!"

Ligaportal - "Coole Seite für Fußballfans und Spieler!"

