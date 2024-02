Graz 1.Klasse Mitte B - eine illustre Ansammlung an Traditionsvereinen

Details Dienstag, 20. Februar 2024 17:04

Die 1.Klasse Mitte B aus der Landeshauptstadt ist eine Ansammlung von Teams voller Tradition und mit einem teilweise bemerkenswerten Fananhang. Da kann es schon einmal vorkommen, dass Spiele vor mehr Zuschauern als bei manch einem Oberligaspiel stattfinden. Aktueller Tabellenführer ist die Reserve aus Gössendorf.

Fernitz ist zurück im Spielbetrieb und erfindet sich wie Tobelbad gerade neu

Die Spitzenteams in der 1.Klasse Mitte B

Im Herbst überzeugte die junge 2.Mannschaft aus Gössendorf mit einer bestechenden Form und führt die Tabelle der 1.Klasse Mitte B an. Man darf gespannt sein welche Talente das Team um den Sportlichen Leiter Alexander Köhler in die Oberligamannschaft einbauen wird. Trainer Christian Wolf kann aus einem Pool voll engagierter Talente schöpfen. Man startet am 16.03.24 auf der heimischen Anlage auf die Reserve aus Pachern.

Pachern setzt ebenso darauf junge Spieler an die 1.Kampfmannschaft zu führen. Insgesamt ist das Team oftmals wechselhaft in der Leistung, wenn Trainer Manuel Haas mehr Konstanz in seine Mannschaft bekommt, wird man im Frühjahr sicherlich vom aktuellen 9.Tabellenplatz nach oben klettern.

Die Kalsdorfer Reserve ist ein heißer Kandidat für den Aufstieg in die Gebietsliga

Erster Verfolger in der Tabelle ist die Reserve vom SC Kalsdorf. Dieses Team war vor zwei Jahren noch in der Unterliga und wurde im letzten Jahr, letztendlich in der Relegation, bis in die 1.Klasse durchgereicht. Der SC Seiersberg ist aktuell auf dem dritten Platz vor Beginn der Rückrunde. Das Team ist nur vier Punkte hinter dem Tabellenführer aus Gössendorf und hat somit alle Möglichkeiten eine Rückkehr in die Gebietsliga zu erreichen.

Die Verfolger hinter der Spitze

Stattegg United hält mittlerweile auch bereits bei sieben Siegen und verlor nur drei Partien. Es folgen die Reserven aus Lieboch und Feldkirchen. Alle drei Teams versuchen über die Reserve jungen Spielern Praxis zu geben - Lieboch tritt dabei in einer Spielgemeinschaft mit Mooskirchen und Söding an.

Strassgang ist ein fixer Bestandteil im Fußball der Landeshauptstadt

Das aufgefädelte Mittelfeld - von Strassgang bis Tobelbad

Der SV Strassgang hat im Winter drei Spieler an LUV Graz verloren. Die traditionsreiche Mannschaft von Trainer Rainisch hat im laufenden Bewerb erst 21 Tore erzielt - sollte man im Frühjahr für mehr Torgefahr sorgen können, wird man am Ende der Saison in der oberen Hälfte der Tabelle gereiht sein. Der SV Tobelbad spielt nach dem freiwilligen Abstieg die erste Saison in der unteresten Klasse. Insgesamt konnte die Glawogger Truppe vier Siege im Herbst einfahren. In der Pause konnte man sich mit sechs neuen Spielern verstärken - es entsteht somit Neues beim ehemaligen Oberligisten.

Die Nachzügler nach der Herbstrunde

Es folgt die Reserve aus Liebenau auf dem 11.Tabellenplatz. Dort baut man erneut Spieler aus der großen Jugendabteilung ein und wird versuchen die bisherige Bilanz von drei Saisonsiegen aufzubessern. Wer sich von den Spielern zeigt, wird in der nächsten Saison eine Chance in der 1.Kampfmannschaft von Trainer Ackerl bekommen. Der SV Pirka Windorf hat eine lange, erfolgreiche Geschichte hinter sich. Mit Rene Mocnik hat ein ehemaliger, über lange Jahre erfolgreicher Spieler, das Traineramt übernommen. Im Winter gelang es sich mit drei Neuzugängen zu verstärken.

Fernitz Mellach ist ein besonderer Fall in der Liga - Im Sommer 2022 hatte man in Fernitz, einem südlicher Vorort von Graz mit einem idyllischem Hauptplatz und einer überregional bekannten Eisproduktion, plötzlich keine Mannschaft mehr. Nach Jahrzehnten stellte man den Spielbetrieb ein. Kurz bevor der Verein den Gang zum Verband suchte um sich abzumelden, übernahmen die erst 25-jährigen Stefan Skringer, Raphael Tulnik und Trainer Manuel Mörk den Verein. Sie konsolidierten zunächst die Finanzen und stellten in den vergangen Monaten eine neue Mannschaft für die 1.Klasse auf.

Die rote Laterne in der Liga hat momentan LUV Graz in der Vitrine - in der Winterpause verstärkte man sich mit neuen Spielern - es wird der Tag kommen, an dem man den 1.Saisonsieg einfährt. Bei aktuell 56 Gegentoren stellt man auch die schlechteste Abwehr im Bewerb. Es kann also nur aufwärts gehen!

Bericht Florian Kober