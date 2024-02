Joe Sattler übernimmt LUV Graz - nächstes Jahr möchten wir aufsteigen!

Details Dienstag, 27. Februar 2024 19:02

LUV Graz hat eine große Tradition im steirischen Fußball. Bis in die 2.Bundesliga führte der Weg des 1959 gegründeten Vereins aus der Landeshauptstadt. Größere Aufmerksamkeit erreichte der Verein im ÖFB Cup 1991. Nach einem Sieg gegen den LASK konnte man auch das Viertelfinale gegen Sturm Graz mit 2:1 gewinnen. Im Halbfinale unterlag man vor 5500 Zuschauern im Liebenauer Stadion mit 0:1 gegen den SK Rapid, das Tor in dieser Partie schoss Andreas Herzog.

Ich habe mich im ersten Training vor die Mannschaft gestellt und den Jungs gesagt: "Ich war hier mit 18 Jahren und LUV spielte vor tausenden Zuschauern im Cup - es ist eure Aufgabe, dieses Trikot mit Stolz zu tragen. Vergesst nie, dass dieser Verein nicht in die 1.Klasse gehört! - schaut was beim DSV Leoben möglich ist !"- Johann "Joe" Sattler

Von der 2.Bundesliga in die 1.Klasse - nun beginnt alles neu!

Heute sieht der Alltag für das Team aus dem Stadteil Wetzelsdorf anders aus - man spielt in der 1.Klasse Mitte Graz. Im Herbst erreichte man ganze drei Punkte. Nun stellt sich der Club neu auf und holte mit Johann "Joe" Sattler einen Trainer an Board, der über viel Erfahrung in höheren Klassen verfügt. Der ehemalige Keeper trainierte unter anderem SV Fohnleiten, FC Passail und den SV Eggersdorf. Seine Mission ist es, der Mannschaft wieder den Erfolg zu bringen.

Im Winter holte man vier Verstärkungen und reaktivierte Spieler - man möchte nun als Tabellenletzter und ehemaliger Kooperationspartner von Sturm Graz das Feld von hinten aufrollen. Zusätzlich wird man in den nächsten Jahren an der Infrastruktur arbeiten müssen. Kurt Hohensinner hat den Verein zu ersten Gesprächen neulich besucht.

Stadtrat Kurt Hohensinner führte erste Gespräche mit dem Traditionsverein aus der Landeshauptstadt

Wordrap mit Johann Sattler

Mein Bestes Spiel: 20.Mai 2017 - Meistertitel mit Passail - das war ein sensationeller Tag!

Mein wichtigstes Spiel: ​Immer das nächste, das nächste Match ist immer die neue Herausforderung!

Das mag ich: wenn jeder ehrlich zu mir ist.

Das mag ich nicht: das Gegenteil - wenn mir jemand Lügen auftischt!

Im Leben ist mir wichtig: Familie an erster Stelle - sie ist alles für mich.

Mein Lieblingsverein: ​ich bin Mourinho Fan - ich war beim Roma Spiel gegen Bergamo - kurz danach wurde er entlassen. Er ist mein Vorbild, so wechselt der Verein schon einmal, das klingt komisch, ist aber so.

Mein Lieblingsspieler: ​Jean Marie Pfaff, das war eine Persönlichkeit - Hans van Breukelen der andere Keeper. Als ich jung war, wollte ich wie er sein. Wegen ihm wurde ich Tormann.

Ich möchte als Trainer erreichen: mit LUV heuer die Rückrunde gewinnen, das ist ein ambitioniertes Ziel. Das ist mir schon klar. In der nächsten Saison möchten wir aufsteigen.

Mein Lieblingsessen: ​Spaghetti Bolognese und Kebap ohne Fleisch. Da bin ich eigen.

Mein Lieblingsgetränk: ​Espresso, Bier, Wasser!

Ich bin in diesem Verein weil: ich war im November in Urlaub und habe mitbekommen, dass man einen Trainer sucht. Ich habe gehört, dass es ein Konzept für die nächsten Jahre gibt. Zunächst habe ich mir gedacht, dass es hoffentlich nicht LUV Graz ist. Irgenwie hat mich das dann trotzdem gereizt. Jetzt muss ich schon darüber schmunzeln - der Verein möchte wirklich was erreichen. Diese Aufgabe reizt mich extrem.

Das möchte ich unbedingt noch sagen: Ich wäre gerne in Eggersdorf geblieben - da gab es kurzfristige Differenzen und heute würde ich das alles anders angehen. Jetzt bin ich bei LUV und ich habe eine tolle Unterstützung.

Am 16.März 24 startet das Team in die Rückrunde. Man beginnt die Frühjahrssaison direkt mit einem schweren Auswärtsspiel in Unterpremstätten. Eine Woche später fährt man nach Pachern.

