Heisse Schlussphase: Später Treffer bringt den Sieg

Details Montag, 22. August 2022 08:54

Die Reserve von Feldkirchen hat noch nicht so recht in die Saison gefunden. In den ersten drei Spielen ging die Heimmannschaft kein einziges Mal als Sieger hervor. An diesem Spieltag verlor man 1:2 gegen SC Seiersberg. Der Derbysieger holte aus den ersten drei Runden neun Punkte und rangiert auf dem zweiten Tabellenplatz

Man of the Match - auserkoren von den Seiersberger Fussballfrauen - war Marcel Cepin

Feldkirchen ging nach neun Minuten in Führung

Mit der ersten Möglichkeit kamen die Hausherren zum Erfolg. Albin Marco Winter brachte SV Feldkirchen II nach einem Eckball in der neunten Spielminute in Führung. Jetzt wachten die Gäste auf, kamen ihrerseits auch zu zwei guten Chancen, brachten diese aber nicht im Gehäuse unter. Mit einem Tor Vorsprung für Feldkirchen II ging es für die beiden Teams nach dem Pausenpfiff in die Kabinen.

Der zweite Spielabschnitt war ein wenig zerfahren, Torchancen waren bis zur Schlussphase Mangelware. Gegen Ende des Spiel stellten die Auswärtigen auf Dreierkette um und warfen noch einmal alles nach vorne. Der Mut wurde belohnt - Seiersberg traf in Minute 87 zum Ausgleich. Agit Genc schloss eine schöne Aktion mit dem Treffer zum 1:1 ab. Doch das war noch nicht alles - in der Nachspielzeit (94.) gelang den Gästen noch der Führungstreffer - der Torschütze war abermals Genc. Somit war die Partie entschieden - der SC Shoppingcity Seiersberg holte gegen den SV Feldkirchen II die drei Auswärtspunkte.

Agit Genc traf zweimal

Den Blick aufs Klassement wird man bei Feldkirchen II – losgelöst von der noch geringen Bedeutung der Tabelle – tunlichst vermeiden wollen: Nach dieser Niederlage ist SV Feldkirchen II auf das Tabellenende abgerutscht.

SC Seiersberg belegt mit der maximalen Ausbeute von neun Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle.

Am kommenden Sonntag tritt Feldkirchen II bei FK Austria ASV Puch Graz an, während SC Shoppingcity Seiersberg zwei Tage zuvor die Zweitvertretung von SV Union Liebenau empfängt.

Stimme zum Spiel:

Stefan Mokoru, Trainer Seiersberg:

"Das war der dritte Sieg im dritten Spiel. Wichtig sind die drei Punkte, über die Leistung spricht niemand mehr. Wir konzentrieren uns schon auf die nächste Runde gegen Liebenau II."

1. Klasse Mitte B: SV Feldkirchen II – SC Shoppingcity Seiersberg, 1:2 (1:0)

94 Agit Genc 1:2

87 Agit Genc 1:1

9 Albin Marco Winter 1:0

Startformationen:

Feldkirchen: Pascal Duller, Matteo Svab, Sebastian Matteo Weiland, Felix Schütz, Julian Hernach, Albin Marco Winter, Dritlind Shoshaj, Nico Kiss (K), Philip Gabriel Malaestean, Felix Kraker, Mahmoud Omar

Seiersberg: Patrick Glawischnig - Jakob Hofer, Ernest Manu, Marcel Cepin - Patrick Merkan (K), Thomas Hüttenegger, Marcel Hamma, Beis Parlic - Fabio Schönet, Milot Krasniqi, Matthias Hartmann

by René Dretnik

Fotos: SV Feldkirchen