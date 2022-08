Kantersieg: LUV Graz leistet nur wenig Widerstand

Details Montag, 29. August 2022 21:15

Holding Graz GSC Energie Graz erteilte Union LUV Graz eine Lehrstunde: 8:0 hieß es am Ende für Grazer Sportclub.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Grazer SC bereits in Front. Albion Sedolli markierte in der dritten Minute die Führung. Das 2:0 ließ den Gast zum zweiten Mal im Match jubeln (24.). Grazer Sportclub ließ den Vorsprung in der 29. Minute anwachsen. Maximilian Hofmeister gelang ein Doppelpack (30./33.), mit dem er das Ergebnis auf 5:0 hochschraubte. In der ersten Hälfte wurde LUV Graz nach Strich und Faden auseinandergenommen, was zur Pause in einen desolaten Rückstand mündete. In der 50. Minute legte Grazer SC zum 6:0 nach. Erneut traf Holding Graz GSC Energie Graz und stellte den Spielstand damit auf 7:0 (54.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem Grazer Sportclub bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

3:15 – das Torverhältnis von Union LUV Graz spricht eine mehr als deutliche Sprache.

Mit diesem Sieg zog Grazer SC an den Gastgebern vorbei auf Platz acht. LUV Graz fiel auf die 13. Tabellenposition. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher einen Sieg ein.

Während Union LUV Graz am kommenden Freitag SV Landjäger Justiz Graz empfängt, bekommt es Holding Graz GSC Energie Graz am selben Tag mit SV Pirka-Windorf zu tun.

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – Holding Graz GSC Energie Graz, 0:8 (0:5)

80 Eigentor durch Ermin Dzafic 0:8

54 Christoph Koelbl 0:7

50 Florian Bauer 0:6

33 Maximilian Hofmeister 0:5

30 Maximilian Hofmeister 0:4

29 Florian Bauer 0:3

24 Florian Bauer 0:2

3 Albion Sedolli 0:1