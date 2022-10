Klare Angelegenheit: Ausgleichstor von Dolic bleibt nur ein Ehrentreffer

Details Montag, 17. Oktober 2022 19:37

SV Strassgang kam gegen LUV Graz zu einem klaren 4:1-Erfolg. Was die Favoritenrolle betrifft, waren sich die Experten vorab einig und wurden in ihrer Einschätzung letztlich auch nicht enttäuscht.

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag Strassgang bereits in Front. Emike Leon Ibiabegwe markierte in der dritten Minute die Führung. Als manch einer bereits mit den Gedanken in der Halbzeit war, besorgte Dragan Dolic auf Seiten von Union LUV Graz das 1:1 (44.). Zum Seitenwechsel hatte keine Mannschaft die Oberhand gewonnen. Unentschieden lautete der Zwischenstand.

In der ersten Hälfte gab es wenig nennenswerte Szenen, auf das frühe 1:0 folgte wenig, erst kurz vor dem Halbzeitpfiff eine kuriose Szene. Ein misslungener Rückpass der Straßganger wurde von LUV abgefangen und erfolgreich verwertet, doch der Schiri pfiff Abseits. Eine Diskussion später ob der Auslegung der Abseitsregel bei Rückpässen und das Tor wurde doch gegeben. So geht der große Underdog LUV also mit einem 1:1 in die zweite Hälfte, Straßgang im Fernduell mit dem GSC um Platz 4 dagegen schon unter Zugzwang. Foreverpiatek, Ticker-Reporter

Oliver Freidl trug sich in der 67. Spielminute in die Torschützenliste ein. Felix Ebner erhöhte für SV Raiba Strassgang auf 3:1 (71.). Der Gast baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Haris Mekic in der 92. Minute traf. Letzten Endes ging SV Strassgang im Duell mit LUV Graz als Sieger hervor.

Da hier wahrscheinlich nichts mehr passiert, lässt sich festhalten, das 1:2 hat LUV gekillt. Da wäre heute etwas drinnen gewesen. Straßgang weit unter den Erwartungen und am Ende sogar etwas glücklich. Foreverpiatek, Ticker-Reporter

Mit 41 Gegentreffern hat Union LUV Graz schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, der Gastgeber musste durchschnittlich 3,73 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation des Tabellenletzten immens. In dieser Saison sammelte LUV Graz bisher einen Sieg und kassierte zehn Niederlagen. Union LUV Graz wartet schon seit neun Spielen auf einen Sieg.

Strassgang stabilisiert nach dem Erfolg über LUV Graz die eigene Position im Klassement. Die Saisonbilanz von SV Raiba Strassgang sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sieben Siegen und einem Unentschieden büßte SV Strassgang lediglich drei Niederlagen ein. Strassgang erfüllte zuletzt die Erwartungen und verbuchte aus den jüngsten fünf Partien zwölf Zähler.

Am kommenden Samstag trifft Union LUV Graz auf SC Stattegg United, SV Raiba Strassgang spielt tags zuvor gegen SV Pirka-Windorf.

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – SV Raiba Strassgang, 1:4 (1:1)

92 Haris Mekic 1:4

71 Felix Ebner 1:3

67 Oliver Freidl 1:2

44 Dragan Dolic 1:1

3 Emike Leon Ibiabegwe 0:1