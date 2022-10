In Geberlaune: Grazer Sportclub ballert die Gössendorf Juniors aus der Gruabn

Details Freitag, 28. Oktober 2022 21:18

Ein einseitiges Torfestival lieferten sich Grazer Sportclub und die Zweitvertretung von Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf mit dem Endstand von 7:1. Im Vorfeld war eine ausgeglichene Partie erwartet worden, doch Grazer SC wusste zu überraschen und feierte ein unglaubliches Schützenfest. Die altehrwürdige Gruabn hat schon einige Geschichten geschrieben, die heutige Begegnung wird mit Sicherheit auch einen Platz in der Chronik finden.

So jubelt der Grazer Sportclub in der Kabine

175 Zuseher sahen ein Schützenfest

Die 175 Besucher in der Gruabn werden sich an dieses Spiel wohl noch lange erinnern. Schon von der ersten Minute an, war klar, wer diese Begegnung als Sieger verlassen würde. Zu dominant und selbstbewusst traten die Hausherren auf. Sebastian Falkenberg eröffnete den Torreigen und brachte das Heimteam in der zwölften Minute in Front - er verwertete einen Elfmeter.

Tobias Andreas Plattner erhöhte für Holding Graz GSC Energie Graz auf 2:0 (16.). Die Antwort der Gäste folgte prompt - das letzte Tor der turbulenten Startphase markierte Akrem Ben Ali in der 17. Minute. Bis zur Halbzeit änderte sich am Stand nichts mehr und so ging es nach dem Pausenpfiff mit dem knappen 2:1 Vorsprung für den GSC in den Kabinentrakt.

Tobias Plattner traf dreimal

Im zweiten Spielabschnitt schalteten die Gastgeber noch einen Gang dazu. In Minute 59 erhöhte Plattner, mit seinem zweiten Tagestreffer auf 3:1. Jetzt war der Fisch eigentlich schon geputzt, allerdings spielten sich die Hausherren jetzt erst in Ekstase. Mit einem schnellen Doppelpack (76./80.) zum 5:1 schockte Florian Bauer die Juniors Gössendorf II. Muamer Causevic (84.) und Plattner (90.), mit seinem dritten Tor bei dieser Partie, brachten Grazer Sportclub mit zwei schnellen Treffern weiter nach vorne.

Letztlich feierte Grazer SC gegen Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Dass die Abwehr ein gut funktionierender Mannschaftsteil von Holding Graz GSC Energie Graz ist, zeigt sich daran, dass sie bislang nur 13 Gegentore zugelassen hat. Die Saison von Grazer Sportclub verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von neun Siegen, einem Remis und nur drei Niederlagen klar belegt. Dank dieses Dreiers zum Abschluss der Hinrunde wird Grazer SC die Rückserie sicher mit einem guten Gefühl angehen. Mit

Der GSC ist die Torfabrik der Liga und hat bis dato 57 Treffer erzielt

Die gute Bilanz von Juniors Gössendorf II hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte der Gast bisher acht Siege, ein Remis und vier Niederlagen. Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II baut die Mini-Serie von zwei Siegen nicht aus.

Mit diesem Sieg zog Holding Graz GSC Energie Graz an Juniors Gössendorf II vorbei auf Platz zwei. Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II fiel auf die dritte Tabellenposition.

Für beide Mannschaften geht es zunächst in die Winterpause. Am 17.03.2023 fährt Grazer Sportclub dann im nächsten Spiel zur Reserve von SU Hitzendorf Juniors, während Juniors Gössendorf II am gleichen Tag bei SV Landjäger Justiz Graz antritt.





Stimme zum Spiel:

Paul Thyr, Sektionsleiter Grazer Sportclub:

"Das war definitiv die beste Partie, die wir in diesem Jahr gespielt haben. Gegen den Tabellenzweiten 7:1 zu gewinnen ist auf gar keinen Fall selbstverständlich, das spricht aber für die Arbeit, die wir alle seit einem Jahr in den Verein stecken. Wir wollen unseren Weg weitergehen, die junge talentierte Truppe hat das Zeug dazu! Gratulation an das gesamte Trainerteam, man sieht den Fortschritt - sie leisten eine tolle Arbeit."

1. Klasse Mitte B: Holding Graz GSC Energie Graz – Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II, 7:1 (2:1)

90 Tobias Andreas Plattner 7:1

84 Muamer Causevic 6:1

80 Florian Bauer 5:1

76 Florian Bauer 4:1

59 Tobias Andreas Plattner 3:1

17 Akrem Ben Ali 2:1

16 Tobias Andreas Plattner 2:0

12 Sebastian Falkenberg 1:0

Startformationen:

HOLDING GRAZ GSC ENERGIE GRAZ: Lukas Reitbauer - Jakob Pichlbauer, Paul Neukirchner, Sebastian Egger, Muamer Causevic - Christoph Kölbl (K), Sebastian Falkenberg, Matthias Preis - Florian Bauer, Tobias Andreas Plattner, Albion Sedolli

Juniors ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Jan Kraxner, Michael Eberl, Philipp Economou (K), Artur Dikaev, Felix Nöhrer, David Ranftl, Akrem Ben Ali, Uwayemi Emwenghare, Leonhard Armbruster, Timo Kreinc, Jonas Pötsch

by René Dretnik

Videos: GSC