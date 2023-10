SV Gössendorf II rupft Pirka-Windorf mit 5:0

Details Montag, 16. Oktober 2023 20:40

Die Zweitvertretung von SV Gössendorf fertigte Pirka-Windorf am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 5:0 ab. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. SV Gössendorf II enttäuschte die Erwartungen nicht.

Die junge Gössendorfer Mannschaft zerlegt Pirka-Windorf

Die erste Hälfte neigte sich dem Ende zu, als David Julian Slavec vor 100 Zuschauern zum 1:0 für das Heimteam mit einem Schuss in die linke Ecke erfolgreich war. Der Tabellenführer hatte zur Pause eine knappe Führung auf dem Zettel stehen.

Nach der Pause kam der Gast mit Schwung ins Spielgeschehen. Aber es sollte in diesem Spiel nichts werden mit den erhofften Punkten. In Minute 60 der nächste Rückschlag für SV Pirka-Windorf: Dino Camdzic sieht den zweiten gelben Karton. Mit einem schnellen Doppelpack (63./66.) zum 3:0 schockte Louca Tacheron den Gast. Der vierte Streich von SV Gössendorf II war Jakob Velikogne vorbehalten (76.).

Luca Haas gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für SV Gössendorf II (85.). Letztlich feierte SV Gössendorf II gegen Pirka-Windorf nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nachdem SV Gössendorf II hinten nichts anbrennen ließ und vorne Kaltschnäuzigkeit bewies, ist SV Gössendorf II weiter im Rennen um die vorderen Plätze. Wer SV Gössendorf II besiegen will, muss vor allem ein Rezept finden, die Hintermannschaft in Bedrängnis zu bringen. Erst sieben Gegentreffer kassierte das Team. Die Saison von SV Gössendorf II verläuft weiterhin positiv, was die Gesamtbilanz von acht Siegen, einem Remis und nur einer Niederlage klar belegt. Seit fünf Begegnungen hat man das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Die Sorgen von SV Pirka-Windorf sind nach der klaren Niederlage größer geworden. Mit erst zehn erzielten Toren hat Pirka-Windorf im Angriff Nachholbedarf. Mit nun schon sieben Niederlagen, aber nur einem Sieg und einem Unentschieden sind die Aussichten von SV Pirka-Windorf alles andere als positiv. Die letzten Spiele liefen enttäuschend und so gelang Pirka-Windorf auch nur ein Sieg in fünf Partien.

Nächster Prüfstein für SV Gössendorf II ist die Reserve von SG Lieboch / Söding / Mooskirchen (Samstag, 13:00 Uhr). SV Pirka-Windorf misst sich am selben Tag mit Union LUV Graz (14:00 Uhr).

SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Mladen Vasic, Louca Tacheron, Philipp Economou, David Julian Slavec, Jakob Velikogne, Tobias Deimel (K), Armin Icanovic, Michael Scheider-Hatze, Timo Kreinc, Jonas Pötsch, Fabian Radakovics



Ersatzspieler: Mounir Nawar, Robart Spasov, Ivan Pejic, Marco Langer, Pascal Weiß, Luca Haas



Trainer: Christian Wolf

Pirka: Denis Schugt - Nico Galler, Honer Rashid (K), Besmullah Erfani, Vahid Fayaz, Ivan Stanivuk, Dino Camdzic - Eduard-Alexandru Paulitsch, Onur Gürsen - Shkelzen Salihi, Sandro Cernec



Ersatzspieler: Ilja Markusic, Wardi Abdi Bashir, Oktay Koza, Rene Mocnik, Andreas Berger



Trainer: Andreas Berger

Bericht Florian Kober, Foto Alex Matzka

1. Klasse Mitte B: SV Gössendorf II – SV Pirka-Windorf, 5:0 (1:0)

85 Luca Haas 5:0

76 Jakob Velikogne 4:0

66 Louca Tacheron 3:0

63 Louca Tacheron 2:0

43 David Julian Slavec 1:0

