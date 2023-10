Hartmann und Parlic düpieren Pachern II - Seiersberg gewinnt 7:2

Details Montag, 16. Oktober 2023 19:29

Seiersberg erteilte der Reserve von Pachern eine Lehrstunde: 7:2 hieß es am Ende für SC Seiersberg. Seiersberg hatte vorab die besseren Karten. Matthias Hartmann und Beis Parlic erzielten dabei alle Treffer für die Gäste.

Zunächst führte Pachern, dann ging es Schlag auf Schlag

In der siebten Minute erzielte SV Pachern II das 1:0. Merlin Muehlberger versenkte den Ball per Elfmeter mittig im Netz. In der 16. Minute traf Matthias Hartmann jedoch schon mit einem Schuß ins Kreuzeck zum Ausgleich - nun drehte sich das Spiel. Beis Parlic glänzte an diesem Tag wie Hartmann besonders. Er traf im Doppelpack für SC Seiersberg (19./25.). Nun stand es bereist 1:3 aus Sicht der Gastgeber.

Für den nächsten Erfolgsmoment von Seiersberg sorgte Hartmann (28.), ehe Parlic das 5:1 mit einem platzierten Schuss in die linke Ecke markierte (41.).

Das überzeugende Auftreten von SC Seiersberg fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung.

Neun Tore am Ende und ein überzeugender Auswärtssieg

Seiersberg baute die Führung aus, indem Hartmann zwei weitereTreffer nachlegte (52./70.). Kurz vor Ultimo war noch Ferris Ben Chroud zur Stelle und zeichnete für das zweite Tor von Pachern II verantwortlich (85.).

Relativ ruhig in der 2ten Halbzeit , Seiersberg fahrt einen Gang zurück und Pachern ohne Chance Marcel Lambauer, Ticker-Reporter

Schlussendlich setzte sich SC Seiersberg mit sieben Toren durch und machte bereits vor dem Seitenwechsel klar, welche Mannschaft als Sieger vom Platz gehen würde.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Trotz der Schlappe behält SV Pachern II den neunten Tabellenplatz bei. Pachern II musste schon 29 Gegentreffer hinnehmen. Nur zwei Mannschaften kassierten mehr Tore. Man verbuchte insgesamt zwei Siege, drei Remis und fünf Niederlagen. Die Lage von Pachern II bleibt angespannt. Gegen Seiersberg musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

SC Seiersberg macht nach dem Erfolg in der Tabelle Boden gut und rangiert nun auf Position vier. Erfolgsgarant von Seiersberg ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 38 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Die Saisonbilanz von SC Seiersberg sieht damit weiter sehr positiv aus. Bei sechs Siegen und zwei Unentschieden büßte Seiersberg lediglich zwei Niederlagen ein. Seit sieben Partien ist es keiner Mannschaft mehr gelungen, SC Seiersberg zu besiegen.

Am kommenden Samstag trifft SV Pachern II auf SV Tobelbad, Seiersberg spielt tags zuvor gegen SV Raiba Strassgang.

Pachern: Pascal Duller (K), Florian Fruhmann, Sami Ribo, Elias Maurice Edmayer, Juan Carlos Sungurlian, Philipp Pfeifer, Jan Gößler, Robin Steyer, Daniel Stadler, Merlin Mühlberger, Lukas Matasovic



Ersatzspieler: Jakob Bernhard Leopold, Ferris Ben Chroud



Trainer: Manuel Haas

Seiersberg: Patrick Glawischnig, Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Stefan Thomann, Patrick Merkan (K), Ernest Manu, Martin Rath, Rene Hirschböck, Lukas Patterer, Matthias Hartmann, Beis Parlic



Ersatzspieler: Stefan Mokoru, Hedin Faethe, Maximilian Steinkellner, Dominik Grasser, Ivan Kljajic, Lukas Gruber



Trainer: Stefan Mokoru Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SV Pachern II – SC Seiersberg, 2:7 (1:5)

85 Ferris Ben Chroud 2:7

70 Matthias Hartmann 1:7

52 Matthias Hartmann 1:6

41 Beis Parlic 1:5

28 Matthias Hartmann 1:4

25 Beis Parlic 1:3

19 Beis Parlic 1:2

16 Matthias Hartmann 1:1

7 Merlin Muehlberger 1:0

