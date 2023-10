SV Gössendorf II bekommt Dämpfer - Premstätten gewinnt mit 4:3

Details Sonntag, 29. Oktober 2023 18:09

Gegen die Zweitvertretung von Unterpremstätten zeigte sich die Reserve von SV Gössendorf nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 3:4. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Aleksander Domjanic mit der frühen Führung - dann trifft Gössendorf zwei Mal

In der zwölften Minute ging Unterpremstätten II in Front. Aleksander Domjanic war es, der vor 16.000 Zuschauern zur Stelle war. Jakob Velikogne traf zum 1:1 zugunsten von SV Gössendorf II (24.).

Tor, Toor, Tooor für SV Gössendorf II zum 1:1: Jakob Velikogne trifft nach einem guten Konter zum Ausgleich Pippo Pagger, Ticker-Reporter

Es gab Chancen auf beide Seiten und die über 100 Zuschauer sahen eine unterhaltsame erste Hälfte. Der Gast traf zum 2:1 (33.) nach einem Elfmeter. Zur Pause behielt SV Gössendorf II die Nase knapp vorn.

Nach der Pause dreht der SCU die Partie

In der 49. Minute brachte Johannes Martin Inninger den Ball im Netz von SV Gössendorf II zum 2:2 unter. In der 72. Minute erzielte Jonathan Brosch das 3:2 für SC Foitl Bau Unterpremstätten II.

Tor, Toor, Tooor für SC Foitl Bau Unterpremstätten II zum 3:2: Jonathan Brosch taucht unter und trifft aus dem Marianengraben zur verdienten Führung! Pippo Pagger, Ticker-Reporter

In der 84.Minute folgte das 4:2: Summer verwandelte einen Elfmeter sicher. Das war die endgültige Entscheidung. In der Nachspielzeit (95.) gelang Fabian Riegler der Anschlusstreffer für SV Gössendorf II. Mit Ablauf der Spielzeit schlug Unterpremstätten II SV Gössendorf II 4:3.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Bei Unterpremstätten II präsentierte sich die Abwehr angesichts 26 Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (39). Das Heimteam liegt im Klassement nun auf Rang vier. Man weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von sieben Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Die letzten Resultate konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Nach zwölf Spieltagen und nur zwei Niederlagen stehen für SV Gössendorf II 28 Zähler zu Buche. SV Gössendorf II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

SCU II tritt kommenden Freitag, um 19:00 Uhr, bei FC Fernitz - Mellach an. Zwei Tage später empfängt SV Gössendorf II zum Heimspiel Union LUV Graz.

SC Foitl Bau Unterpremstätten II: Patrick Hurm, Raphael Spiegl, Marcel Eibl, Bernd Uwe Horn, Johannes Martin Inninger (K), Jonathan Brosch, Dominic Summer, Behxhet Govori, Dominique Kratzer, Julian Mörth, Aleksander Domjanic



Ersatzspieler: Tobias Belohlavek, Mazen Abd Alla, Michael Florian Schenner, Eray Baytekin, Jan Lukas Klinger, Julian Löcker



Trainer: Michael Stenitzer

SV ENERGIE STEIERMARK Gössendorf II: Mladen Vasic, Louca Tacheron, Jakob Velikogne (K), Ivan Pejic, Sandro Wolf, Marco Langer, Armin Icanovic, Michael Scheider-Hatze, Jonas Pötsch, Fabian Riegler, Fabian Radakovics



Ersatzspieler: Bastian Schmid, Philipp Economou, Moritz Rabitsch, Pascal Weiß, Mounir Nawar, Robart Spasov



Trainer: Christian Wolf Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Foitl Bau Unterpremstätten II – SV Gössendorf II, 4:3 (1:2)

95 Fabian Riegler 4:3

85 Dominic Summer 4:2

72 Jonathan Brosch 3:2

49 Johannes Martin Inninger 2:2

33 Sandro Wolf 1:2

24 Jakob Velikogne 1:1

12 Aleksander Domjanic 1:0

