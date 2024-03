Elf Partien ohne Niederlage: SC Seiersberg setzt Erfolgsserie fort - Kalsdorf geht mit 0:3 unter

Details Samstag, 16. März 2024 15:28

Mit SC Seiersberg und der Reserve von Kalsdorf trafen sich am Freitag zwei Topteams. Für die Gäste schien Seiersberg aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. Eine Begegnung auf Augenhöhe? Mitnichten! Im Duell zweier vermeintlich ebenbürtiger Teams holte das Team aus Seiersberg den maximalen Ertrag. Im Hinspiel hatte SC Kalsdorf II die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 2:0 gesiegt.

Nach dem Spiel feierte das Seiersberger Team - man ist weiterhin in bestechender Form

Flottes Spiel zum Auftakt in die Rückrunde

Beide Teams gingen offensiv in die Begegnung und so kam es bereits in den ersten Minuten des Spiels zu Torchancen auf beiden Seiten. Kalsdorf II geriet dann auch schon in der sechsten Minute ins Hintertreffen.

Tor, Toor, Tooor für SC Medialine Seiersberg zum 1:0 Kalsdorfer Abwehr schläft und kann den Ball nicht klären, die Nr.7 Fabio Schönet von Seierberg nützt das eiskalt aus und so geht man dadurch früh in Führung. Mini-Kovi, Ticker-Reporter

Die Gäste drängten nun auf den Ausgleich, scheiterten jedoch entweder an sich selbst oder am Routinier Patrick Glawischnig im Tor der Gastgeber,

Für das 2:0 von SC Seiersberg zeichnete Attila Jurcsak verantwortlich (34.), der die Kugel lässig zur beruhigenden Führung einschob. Mit der Führung für die Gastgeber ging es in die Kabine.

Am Ende machte Cepin alles klar für die Gastgeber

Nach der Pause sahen die über 100 Zuschauer eine weiterhin flotte Partie, die aber einen eindeutigen Sieger sah. Marcel Cepin gelang in den Schlussminuten per Penalty noch ein weiterer Treffer für Seiersberg (83.). Schlussendlich verbuchte SC Medialine Seiersberg gegen SC Kalsdorf II einen überzeugenden Heimerfolg.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Mit nur elf Gegentoren hat SC Seiersberg die beste Defensive der 1. Klasse Mitte B. Die Mokoru - Truppe weist in dieser Saison mittlerweile die stolze Bilanz von neun Erfolgen, drei Punkteteilungen und zwei Niederlagen vor. Elf Spiele ist es her, dass SC Medialine Seiersberg zuletzt eine Niederlage kassierte.

Gegen SC Seiersberg mussten die Gäste zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben. Seiersberg ist jetzt mit 30 Zählern punktgleich mit SC Kalsdorf II und steht aufgrund des besseren Torverhältnisses von 46:11 auf dem zweiten Platz.

SC Medialine Seiersberg tritt am Freitag, den 22.03.2024, um 19:00 Uhr, bei FC Fernitz - Mellach an. Einen Tag später (16:00 Uhr) empfängt Kalsdorf II SV Tobelbad.

Stimme zum Spiel

Stefan Mokoru - Trainer Seiersberg

"Wir waren komplett auf dieses Spiel focusiert - wir wussten, dass es ein sogenanntes "Sechs - Punkte - Spiel" ist. Ich bin total stolz auf meine Mannschaft. Unsere Defensive steht und unser Keeper ist ein weiterer Mosaikstein in unserem System, ihm ist es auch zu verdanken, dass wir bisher so wenig Gegentore bekommen haben!"

SC Medialine Seiersberg: Patrick Glawischnig, Attila Jurcsak, Jakob Hofer, Fabio Schönet, Patrick Merkan (K), Thomas Hüttenegger, Roland Hofegger, Rene Hirschböck, Matthias Hartmann, Beis Parlic, Marcel Cepin



Ersatzspieler: Kevin Gross, Nico Weinberger, Delil Obradovac, Ivan Kljajic, Ernest Manu, Martin Rath



Trainer: Stefan Mokoru SC Kalsdorf II: Alexander Hofer, Mario Tomic, Sergej Vucetic, Samuel Rich Oteng, Rusmir Cehajic, Anis Agan Poric, Manuel Pfeiler (K), Almin Begic, Nico Leon Lackner, Edon Sahiti, Yannis Ei Foutati



Ersatzspieler: Mato Matanovic, Eldin Hodzic, Klym Piatetskyi



Trainer: Rene Kungl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: SC Medialine Seiersberg – SC Kalsdorf II, 3:0 (2:0)

83 Marcel Cepin 3:0

34 Attila Jurcsak 2:0

6 Fabio Schoenet 1:0

