LUV gewinnt in letzter Minute gegen Fernitz - ausführliche Statements beider Trainer!

Details Samstag, 27. April 2024 23:07

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das Union LUV Graz mit 2:1 gegen FC Fernitz - Mellach gewann. Im Hinspiel im Herbst sahen die Zuschauer Tore satt. 3:3 trennten sich die Teams.

LUV ist nach der Winterpause wie verwandelt - auch wenn man gegen Fernitz schwer zu kämpfen hatte

Zwei Tore und Aluminiumtreffer und ein 1:1 zur Pause

LUV ging nach den Erfolgen in den letzten Wochen optimistisch in dieses Spiel. Beide Teams drückten an und wollten Punkte holen. Fernitz hatte in dieser Phase das Glück des Tüchtigen auf seiner Seite.

Zweites mal Alu für LUV!! Wieder Latte - wieder nix! Paul Brandalarm, Ticker-Reporter

100 Zuschauer sahen, wie Ermin Dzafic das 1:0 für Union LUV Graz in der 25.Minute markierte. Nach einem Corner von David Somorai versenkte der Torschütze die Kugel zur Führung der Gastgeber. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Lukas Pfeifer mit einem Distanzschuss den Ausgleich (30.) - man hatte LUV den Ball in der Vorwärtsbewegung abgenommen und der Schütze traf ins lange Eck. Nun erzielte der Gast ein weiteres Tor, das jedoch wegen einer Abseitsstellung nicht gegeben wurde.

Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen.

Komplett ausgeglichene zweite Halbzeit und am Ende drei Punkte für LUV

Das Spiel war nun vollkommen ausgeglichen, LUV fiel zeitweise wieder in alte Muster im Spielaufbau und so kam der Gast zu Möglichkeiten.

Das Unentschieden zeichnete sich mehr und mehr ab, doch dann schlug David Somorai in der Nachspielzeit zu und erzielte den Siegestreffer für LUV Graz. In dieser Situation war die Fernitzer Abwehr einmal nicht im Bilde und schon bleiben die drei Punkte in Graz.Letzten Endes ging Union LUV Graz im Duell mit FC Fernitz-Mellach als Sieger hervor.

Stimmen zum Spiel

Joe Sattler - Trainer LUV

"Von Beginn an waren wir klar besser. 3x Latte vor dem Tor - das muss man auch erst einmal schaffen. Leider haben wir dann einen Fehler in Vorwärtsbewegung gemacht und den Ausgleich kassiert. Die zweite Halbzeit war dann sehr offen. Wir haben sehr viele Fehler im Spielaufbau gemacht und konnten uns nicht richtig durchsetzen. Aber wenn man einen Lauf hat, macht man in der Nachspielzeit den Siegestreffer.

Die Mannschaft hat super gekämpft und wenn es spielerisch heute keine Offenbarung war, muss so ein Spiel erst gewonnen werden. Der nächste Schritt meiner Mannschaft!"

Manuel Mörz - Trainer Fernitz"Ja, das war eine bittere Niederlage! In der Nachspielzeit haben wir das 2-1 bekommen- über neunzig Minuten waren wir klar die bessere Mannschaft gewesen, das vermeintliche 2-1 wurde uns in der ersten Halbzeit aberkannt durch angebliches Abseits, was für mich bei weitem kein Abseits war! Es war eine top kämpferische Leistung meiner Mannschaft - das neue System beginnt zu fruchten - nur die Punkte fehlen noch."



So steht es um beide Teams - so geht es nächste Woche weiter

Auf 14. Rang hielt sich das Heimteam in der ersten Hälfte des Fußballjahres noch zurück, in der Rückrundentabelle hat die Equipe dagegen aktuell die dritte Position inne. Union LUV Graz bleibt mit diesem Erfolg weiterhin auf dem elften Platz. Mit erschreckenden 64 Gegentoren stellt LUV Graz die schlechteste Abwehr der Liga - das aber noch ain Wert aus dem Herbst. Union LUV Graz bessert seine Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten. LUV Graz ist seit drei Spielen unbezwungen.

Trotz der Niederlage belegt Fernitz-Mellach weiterhin den 13. Tabellenplatz. Insbesondere an vorderster Front kommt FC Fernitz - Mellach nicht zur Entfaltung, sodass nur 21 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen. Mit nun elf Niederlagen, aber nur zwei Siegen und sieben Unentschiedens, hat man noch einiges vor im Süden von Graz. Man arbeitet daran.

Am kommenden Samstag tritt Union LUV Graz bei SC Stattegg United an, während FC Fernitz - Mellach einen Tag zuvor die Zweitvertretung von SV Pachern empfängt.

Aufstellungen: LUV Graz: Patrick Weigl, Meho Basic (K), Lawrence Emmanuel Alphonsus, Ermin Dzafic, Dragan Udovcic, Lennart Valery Heusgen, Samir Rubanovic, David Somorai, Markus Krenn, Juri Franz Heusgen, Maurice Moser

Ersatzspieler: Melik Yaylali, Enes Köse, Felix Oberleitner, Alexander Engelmaier, Marko Jozic, Gabriel Ahn

Trainer: Joe Sattler

Fernitz-Mellach FC: Peter Cermak, Lirim Krasniqi, Philipp Schieder, Lukas Pfeifer, David Nail, Matthias Hiebaum, Christoph Lukas Ulmer, Lukas Eisl, Lukas Cermak, Manuel Gratzer, Matthias Lukas (K)

Ersatzspieler: Kristian Peter Seiner, Hrvoje Martinovic, David Hüttl

Trainer: Manuel Mörk Bericht Florian Kober

1. Klasse Mitte B: Union LUV Graz – FC Fernitz - Mellach, 2:1 (1:1)

92 David Somorai 2:1

30 Lukas Pfeifer 1:1

25 Ermin Dzafic 1:0

