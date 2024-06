Packendes Duell: Unterpremstätten II siegt knapp gegen FC Fernitz-Mellach

Details Sonntag, 09. Juni 2024 19:11

In einer spannenden Begegnung der 1. Klasse Mitte B trafen Unterpremstätten II und FC Fernitz-Mellach aufeinander. Beide Teams lieferten sich ein intensives Duell, das Unterpremstätten II am Ende mit 3:2 für sich entscheiden konnte. Trotz einer roten Karte und eines hart umkämpften Spiels behielt Unterpremstätten II die Oberhand und sicherte sich die drei Punkte. Der Siegtreffer fiel in einer hitzigen zweiten Halbzeit, die viele Chancen und Emotionen bot.

Doppelpack von Alhassan Ahmed nach einer halben Stunde

Das Spiel begann mit einem hohen Tempo, und bereits nach wenigen Minuten übernahm Unterpremstätten II die Kontrolle über das Spiel. Während die Gäste aus Fernitz zunächst Schwierigkeiten hatten, sich auf die Spielweise der Heimmannschaft einzustellen, wurde deutlich, dass Unterpremstätten II die Führung anstrebte.

Nach einer Serie von Chancen auf beiden Seiten gelang Unterpremstätten II in der 36. Minute der erste Treffer. Ein blitzschneller Konter, bei dem die gesamte Verteidigung von Fernitz stehen gelassen wurde, führte zum 1:0 durch Alhassan Ahmed. Nur zwei Minuten später erhöhte Unterpremstätten II auf 2:0. Ein fast identischer Ablauf sorgte dafür, dass Fernitz erneut unaufmerksam war und für ihr passives Abwehrverhalten bestraft wurde - wieder traf Ahmed für die Gastgeber.

Doch die Gäste zeigten Kampfgeist und verkürzten kurz vor der Halbzeitpause auf 2:1. In der 41. Minute erzielte Tobias Göttlich nach einer schön herausgespielten Kombination den Anschlusstreffer für FC Fernitz-Mellach. Mit diesem Ergebnis gingen beide Teams in die Kabinen.

Hitzige zweite Halbzeit und entscheidender Moment

Die zweite Halbzeit startete genauso intensiv wie die erste geendet hatte. Beide Mannschaften drängten auf weitere Tore und die Partie blieb offen. Fernitz-Mellach hatte mehr Spielanteile und drängte auf den Ausgleich, während Unterpremstätten II auf Konterchancen lauerte.

In der 64. Minute hatte Unterpremstätten II eine große Chance, um die Entscheidung herbeizuführen, doch Schieder behielt die Ruhe und vereitelte die Möglichkeit. Nur vier Minuten später war es dann jedoch soweit: Unterpremstätten II stellte den alten Abstand wieder her und ging durch Dominic Summer mit 3:1 in Führung. Ein Tor, das von den Gästen als abseitsverdächtig empfunden wurde, aber vom Schiedsrichter anerkannt wurde.

Die Partie wurde zunehmend hitziger und in der 79. Minute sah Behxet Govori von Unterpremstätten II die rote Karte. Die Unterzahl machte das Spiel für die Gastgeber schwieriger und FC Fernitz-Mellach witterte nochmals Morgenluft. Nur zwei Minuten nach der roten Karte erzielte Manuel Horvat den Anschlusstreffer zum 3:2 und machte die Schlussphase zu einer wahren Nervenschlacht.

Trotz intensiver Bemühungen und einiger Chancen auf beiden Seiten blieb es letztendlich beim 3:2 für Unterpremstätten II. Die Nachspielzeit von drei Minuten brachte keine weiteren Treffer, sodass die Heimmannschaft einen knappen, aber hart erkämpften Sieg feiern konnte.

Das Spiel endete nach 91 Minuten, und Unterpremstätten II konnte drei Punkte einfahren. FC Fernitz-Mellach musste sich trotz einer engagierten Leistung geschlagen geben, konnte aber viele positive Ansätze mitnehmen.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Skri97 (871 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Skri97 mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.