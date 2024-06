Spannendes Duell endet mit knapper Niederlage für SV Pachern II

Im spannenden Aufeinandertreffen der 26. Runde der 1. Klasse Mitte B (STMK) zwischen SV Pachern II und Lieboch / Söding / Mooskirchen II setzte sich letztlich die Gastmannschaft mit 2:1 durch. Nachdem beide Teams zur Halbzeit noch gleichauf lagen, entschieden die Gäste das Spiel durch einen Treffer in der zweiten Halbzeit. Der SV Pachern II zeigte sich kämpferisch, konnte jedoch am Ende keinen Punktgewinn verbuchen.

Frühe Führung für die Gäste

Bereits in der ersten Minute begann das mit Spannung erwartete Duell zwischen SV Pachern II und Lieboch / Söding / Mooskirchen II. Die Partie startete ausgeglichen, doch in der 17. Minute gelang den Gästen der erste Treffer: Nach einer Ecke war es Micheal Spath, der den Ball im Tor der Heimmannschaft unterbrachte und Lieboch / Söding / Mooskirchen II mit 1:0 in Führung brachte. Der SV Pachern II ließ sich jedoch nicht beirren und erarbeitete sich im weiteren Spielverlauf mehrere Chancen.

In der 35. Minute gelang ihm ein vielversprechender Zug aufs Tor, allerdings landete der Ball direkt beim gegnerischen Torwart. Kurz vor der Halbzeit, in der 42. Minute, sorgte Pfeiffer mit einem Weitschuss für einen aufregenden Moment, als der Ball sich fast ins Tor senkte.

Gleichstand zur Halbzeit und Entscheidung in der zweiten Hälfte

In der 44. Minute erhielt der SV Pachern II die Chance zum Ausgleich durch einen Elfmeter. Merlin Mühlberger trat an und verwandelte sicher zum 1:1, indem er den Ball rechts unten im Tor platzierte. Damit ging es mit einem ausgeglichenen Spielstand in die Pause.

Die zweite Halbzeit begann intensiv, und beide Mannschaften suchten nach der Führung. In der 48. Minute versuchte es die Nummer 4 Dominik Jauk von SV Pachern II mit einem Freistoß, der jedoch weit über das Tor hinweg flog. Nur wenige Minuten später, in der 50. Minute, folgte ein Eckball von Alban Ismaliy auf Stadler, doch auch dieser Abschluss verfehlte das Ziel. Trotz weiterer Chancen für SV Pachern II, wie in der 58. Minute, als Merlin Mühlberger erneut den Ball neben das Tor setzte, war es die Gastmannschaft, die den entscheidenden Treffer erzielte.

In der 63. Minute war es Johannes Schittek im Dress der Gäste, der zum 2:1 traf. Diese Führung verteidigten die Gäste mit großem Einsatz. Der SV Pachern II, angeführt von einem kämpferischen Merlin Mühlberger, gab sich jedoch nicht auf und hatte weiterhin Möglichkeiten, den Ausgleich zu erzielen. In der 74. Minute erhielten die Gäste einen Elfmeter, den sie jedoch nicht verwandeln konnten da der Ball an die Latte ging.

In den Schlussminuten blieb es spannend. Der SV Pachern II kämpfte um den Ausgleich - Mühlberger versuchte es in der 86. Minute erneut, doch sein Schuss landete flach in den Händen des gegnerischen Torwarts. Trotz vier Minuten Nachspielzeit, wie in der 88. Minute angekündigt, blieb es beim knappen 2:1 für Lieboch / Söding / Mooskirchen II. Mit dem Abpfiff in der 90. Minute stand das Endergebnis fest, und die Gäste konnten einen hart erkämpften Auswärtssieg feiern.

Erstellt von Live-Ticker-Reporter Marcel Lambauer (1230 Bonuspunkte)

Dieser Spielbericht wurde von Live-Ticker-Reporter Marcel Lambauer mit KI-Unterstützung erstellt und von Ligaportal bearbeitet bzw. freigegeben.