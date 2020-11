Achterbahnfahrt: Seckau ist am besten Weg zurück in die Gebietsliga!

Details Sonntag, 29. November 2020 19:01

Nimmt man das letzte eineinhalb Jahrzehnt als Beobachtungs-Zeitraum, muss zweifelsfrei festgestellt werden, dass der USV PL Soundpark Seckau für die 1. Klasse Mur/Mürz A oftmals zu stark war. Aber im Gegensatz dazu, reicht es in den 7 Jahren in der Gebietsliga Mur, seit dem Sommer 2004, auch nur zum Abstiegskampf, in den man permanent verstrickt war. Demnach kommt es auch wenig überraschend, dass die Seckauer, derzeit absolviert man die dritte Saison in der untersten Spielklasse, wiederum ein potenzieller Titelkanditat sind. Diesmal aber wird der Aufstiegskampf wohl zur engen Kiste werden. Denn hinter dem Führenden nach den Herbstspielen, eben die Seckauer, finden sich gleich vier Mannschaften, die es sich ebenso zum Ziel gesetzt haben, im Frühjahr die Klassenverbesserung in die Gebietsliga zu bewerkstelligen. Mal sehen wie weit es der Himmelsbach-Truppe gelingt, der Favoritenrolle gerecht zu werden bzw. den ersten Platz zu verteidigen.

USV SECKAU:

Tabellenplatz: 1. 1. Klasse Mur/Mürz A

Heimtabelle: 1.

Auswärtstabelle: 5.

längste Serie ohne Sieg: 1 Spiel

höchster Sieg: 8:1 gg. Stefan/L. (10. Runde)

längste Serie ohne Niederlage: 7 Spiele

höchste Niederlage: 3:4 bei Neumarkt II (3. Runde)

geschossene Tore/Heim: 3,8

bekommene Tore/Heim: 1,1

geschossene Tore/Auswärts: 3,0

bekommene Tore/Auswärts: 2,2

Spiele zu Null: 1

Fairplaybewerb: 9.

(Wohin führt die Seckauer, Tabellenführer in der 1. MMA, die Reise in naher Zukunft?)

INTERVIEW MIT TRAINER ROLAND HIMMELSBACH:

Wie zufriedenstellend sind die Herbstspiele verlaufen bzw. wurden die Vorgaben soweit erreicht?

"Mit dem Gezeigten im Herbst gilt es sehr zufrieden zu sein bzw. haben wir unsere Vorgabe mit dem 1. Platz nach 10 Spielen vollauf erreicht. Wichtig war auch zu sehen, dass es gelungen war, die Sommerabgänge, Plöbst und Gollner wechselten nach Kobenz, zu kompensieren."

Der Herbst war coronabedingt eine Gratwanderung. Wie sehr hat das die Mannschaft betroffen?

"Das Team und auch der Verein sind sehr professionell mit dem Thema-Corona umgegangen. Es hat auch in keinster Weise irgendwelche Vorkommnisse in diese Richtung gegeben."

Wir gehen einmal davon aus, dass im Frühjahr nach einer Vorbereitungszeit wieder um Punkte gekämpft wird. Wie sieht die Zielsetzung aus bzw. wo sieht man sich nach Beendigung der kompletten Meisterschaft?

"Bleibt es bei den 11 Spielen, gilt es für uns bei Pöls II erfolgreich zu sein. Ich gehe aber doch davon aus, dass das volle Pensum mit 22 Partien über die Bühne geht. Aber auch dann wird man Seckau mit auf der Rechnung haben müssen."

Wird es in dieser ungewissen Übertrittszeit zu Kaderveränderungen kommen?

"An der Kader-Konstellation wird sich aller Voraussicht nach nichts ändern. Die 22-Mann-Besetzung bringt es mit sich, dass der Kampf ums Leiberl voll entbrannt ist."

Wie sieht der persönliche Corona-Ausblick aus?

"Ich gehe doch davon aus, dass es mit den Impfungen von mal zu mal besser wird. Ab dem Sommer besteht dann doch die Chance einer gewissen Normalisierung. Was vor allem für unsere Wirtschaft von enormer Wichtigkeit wäre."

WORDRAP:

USV Seckau: familiär bzw. großer Zusammenhalt

Ligaportal.at: Super-Sache, wird täglich genutzt

soziale Netzwerke: angemeldet aber wenig aktiv

Lieblingsverein: Dortmund & Austria Wien

Gänsehaut bekomme ich: wenn Seckau Meister wird

Schifahren oder ans Meer: ans Meer

In diesem Film hätte ich gerne mitgespielt: Schach dem Roboter

mein Lieblingkicker ist: Lionel Messi

Frauen-Fußball: starke Sache, gehört dazu

diese Person würde ich gerne kennenlernen: Lionel Messi

Davon kann ich nicht genug kriegen: Fußball

bevorzugte Musik: Schlager

Photocredit: USV Seckau

by: Ligaportal/Roo