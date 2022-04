Ausrufezeichen gesetzt: Leader Seckau lässt bei Obdach II nichts anbrennen.

Details Sonntag, 17. April 2022 00:52

USV Seckau fertigte die Reserve von Obdach am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 6:0 ab. An der Favoritenstellung ließ Seckau keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Pabst Alko RB Obdach II einen Sieg davon. Das Hinspiel hatte USV PL Soundpark Seckau für sich entschieden und einen 10:1-Sieg gefeiert.

31 Punkte aus 11 Spielen: Die Seckauer werden vom 1. Platz nur mehr schwer zu verdrängen sein.

Seckau hat alles unter Kontrolle

In der 15. Minute traf der Spitzenreiter zum ersten Mal ins Schwarze. Noch vor der Halbzeit legten die Gäste ihren zweiten Treffer nach (44.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. In weiterer Folge ließen sich die Grassl-Mannen dann die Butter nicht mehr vom Brot nehmen. Aufgrund der wenigen Spiele die in der Liga gespielt werden, wird den Seckauern der Meistertitel wohl nicht mehr zum entreißen sein.

Für die Obdacher gibt es nichts zu holen

In ruhiges Fahrwasser brachte Seckau sich, indem man das 3:0 erzielte (51.). Mit dem 4:0 für USV PL Soundpark Seckau war das Spiel eigentlich schon entschieden (53.). Erneut traf USV Seckau und stellte den Spielstand damit auf 5:0 (80.). Andreas Steinberger stellte schließlich in der 82. Minute den 6:0-Sieg für Seckau sicher. USV PL Soundpark Seckau überrannte FC Obdach II förmlich mit sechs Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Unterschiedliche Bilanzen der beiden Teams

Kurz vor Saisonende besetzt Obdach II mit 24 Punkten den achten Tabellenplatz. Mit 54 Toren fingen sich die Gastgeber die meisten Gegentore in der 1. Klasse Mur/Mürz A ein.

Der Defensivverbund von USV Seckau ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst 6 kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. USV Seckau ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 10 Siege und ein Unentschieden. Die letzten Resultate von Seckau konnten sich sehen lassen – 13 Punkte aus fünf Partien.

Die Verteidigung bleibt die Achillesferse von FC Pabst Alko RB Obdach II. Nach der Niederlage gegen USV PL Soundpark Seckau ist FC Obdach II aktuell das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mur/Mürz A.

Am Samstag muss Obdach II bei der Zweitvertretung von SV Scheifling/Unzmarkt ran, zeitgleich wird USV Seckau von ESV Knittelfeld Juniors II in Empfang genommen.

Startformationen:

Fc Obdach: Andreas Maier, Christoph Brandstätter, Marco Mischlinger, Christoph Fössl (K), Marco Walch, Florian Sandriesser, Oliver Schachinger, Lukas Mitterbacher, Florian Freigassner, Mario Steiner, Jonas Wilding

Seckau: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Bernd Siegl, Lukas Höbenreich (K), Patrick Resch - Robert Hepflinger, Marcel Gollner, Johannes Grössing, Andreas Steinberger - Fabian Plöbst, Christian Friedl



Zirbenlandstadion, 30 Zuseher, SR: Martin Meizenitsch

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Pabst Alko RB Obdach II – USV PL Soundpark Seckau, 0:6 (0:2)

82 Andreas Steinberger 0:6

80 Fabian Ploebst 0:5

53 Lukas Hoebenreich 0:4

51 Robert Hepflinger 0:3

44 Johannes Groessing 0:2

15 Fabian Ploebst 0:1