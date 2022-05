Mit viel Karacho: Seckau verabschiedet sich standesgemäß in die Gebietsliga

Details Montag, 30. Mai 2022 07:39

Die Reserve von SV Scheifling/Unzmarkt kam gegen USV Seckau mit 0:5 unter die Räder. Wem die Favoritenrolle bei diesem Match zusteht, war vorab klar. Seckau enttäuschte die Erwartungen nicht. Im Hinspiel hatten die Gastgeber keinen Zweifel an der eigenen Klasse aufkommen lassen und das Duell mit 12:0 gewonnen.

Dem überlegenen Meister der 1. MMA, Trainer Fritz Grassl ist der 3. stehend von rechts, wurde die Meisterurkunde überreicht.

Man hat hingearbeitet auf dieses Ziel

Der USV Seckau fixierte schon in der Vorwoche den langersehnten Meistertitel in der 1. Klasse Mur Mürz A. An dieser Stelle herzliche Gratulation von Ligaportal.at! Diesmal versteht man es beim vorletzten Heimspiel gebührend zu feiern. Am 11. Juni steht dann noch die Heimpartie gegen Lobmingtal II an. In der Steiermark schaffen es mit Tillmitsch (ULW) und eben den Seckauern nur zwei Teams bislang unbesiegt zu bleiben. Auch das Torverhältnis spiegelt die Überlegenheit der Grassl-Schützlinge in der Liga wieder: 91:10. In dieser Verfassung wird man wohl imstande sein auch in der Gebietsliga Mur eine tragende Rolle abzugeben.

Das Spiel verläuft wie auf einer schiefen Ebene

Das Spiel war wie erwartet eine völlig einseitige Angelegenheit. So wurden die Seckauer auch diesmal nicht auf den Prüfstand gestellt. Demnach reichte es einmal mehr mit einer mittelmäßigen Darbietung einen klaren Heimdreier unter Dach und Fach zu bringen. Den Anfang macht Patrick Kogler, der den Gastgeber bereits in der 12. Minute auf die Siegerstraße bringt. Robert Andraschko (18.) und Marcel Gollner (41.) sorgen noch vor dem Pausenpfiff für klare Verhältnisse. Dem Tabellenletzten, die SG Scheifling/Unzmarkt bleibt nichts anderes übrig, danach zu trachten, nicht zu empfindlich unter die Räder zu kommen. Fünf Treffer sollten es aber schon werden: Marcel Gollner (52.) und Patrick Resch (73.) markieren die Tore vier und fünf - Spielendstand: 5:0.

Gebietsliga wir kommen! Obwohl der Aufstieg schon längere Zeit feststeht, war die Freude nach dem Schlusspfiff nichtendenwollend.

Bilanzen: Seckau top - SG Scheifling/Unzmarkt II flop

Der USV Seckau ist von nichts und niemanden zu stoppen! Seckau verbuchte gegen SV Scheifling/Unzmarkt II die nächsten drei Punkte und führt das Feld der 1. Klasse Mur/Mürz A weiter an. Der Defensivverbund von USV PL Soundpark Seckau steht nahezu felsenfest. Erst zehnmal gab es ein Durchkommen für den Gegner. USV Seckau ist in dieser Saison immer noch ungeschlagen. Die Bilanz lautet 16 Siege und ein Unentschieden.

Mit 51 Gegentreffern hat SV Scheifling/Unzmarkt II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur 15 Tore. Das heißt, der Gast musste durchschnittlich 3,19 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die deutliche Niederlage verschärft die Situation von SV Scheifling/Unzmarkt II immens. SV Scheifling/Unzmarkt II musste sich nun schon 13-mal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SV Scheifling/Unzmarkt II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster.

Mit 49 Punkten auf der Habenseite herrscht bei Seckau eitel Sonnenschein. Hingegen ist bei SV Scheifling/Unzmarkt II nach vier Spielen ohne Sieg der Wurm drin.

Am nächsten Samstag (14:30 Uhr) reist USV PL Soundpark Seckau zur Zweitvertretung von SVU Murau, gleichzeitig begrüßt SV Scheifling/Unzmarkt II ESV Knittelfeld Juniors II auf heimischer Anlage.

Startformationen:

Seckau: Christian Rainer - Wolfgang Kaplaner, Roman Gritschnig, Bernd Siegl, Johannes Nerstheimer (K), Patrick Resch - Marcel Gollner, Andreas Steinberger, Patrick Kogler - Thomas Hübler, Robert Andraschko

Scheifling/St. Lor.: Florian Sturm - Jonas-Emilian Katzenberger, Jakob Auer, Florian Kollenz (K), Alexander Pirker, Nico Lercher - Dominik Kobald, Samuel Hainzl, Daniel Waschnig - Nico Kobald, Martin Romirer



Sportplatz Seckau, 150 Zuseher, SR: Patrik Kügerl

