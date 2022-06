Oberwölz: Dauerrenner Michael Jantscher mit rekordverdächtigen Wert

Details Mittwoch, 15. Juni 2022 09:43

Der SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Oberwölz II belegte in der Spielzeit 21/22 in der 1. Klasse Mur/Mürz A den 7. Tabellenrang. Eine Platzierung die durchaus viel Luft nach oben lässt. Bei den Oberwölzern wurde dabei mit Michael Jantscher ein verdienstvoller Spieler verabschiedet. Der langjährige Kapitän, der seit August 2001 dem Verein die Treue hält, bestritt beim Heimspiel gegen Zeltweg II (1:1) sein letztes Spiel für die Oberwölzer. Die Besonderheit: Der 30-jährige Vorzeigesportler ist in dieser langen Zeit, knapp 200 Bewerbsspiele in der KM II und in der KM I (ULNB), kein einziges Mal ausgeschlossen worden. In Zeiten wie diesen, wo doch ein gewisser Leistungs/Erfolgsdruck gegeben ist mit Sicherheit eine Tatsache, die man nicht mehr so oft vorfindet.

Fotocredit: SV Oberwölz

© Robert Tafeit