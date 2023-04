Der nächste bitte: Leoben II serviert auch Lobmingtal II ab

Details Sonntag, 02. April 2023 09:12

Die Zweitvertretung von Lobmingtal kam gegen die Reserve von Leoben mit 0:5 unter die Räder. DSV Leoben II war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Der Ligaprimus hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 10:0 durchgesetzt.

Lukas Skrivanek machte das 4:0

0:0 zur Halbzeit

Obwohl die Auswärtsmannschaft in der ersten Halbzeit durch Lukas Skrivanek, Nico Ebner, Tobias und Dominik Kotzegger gute Möglichkeiten zur Führung hatten ging es nach den ersten 45 Minuten für SV Lobmingtal II und Leoben II ohne Torerfolg in die Kabinen. Nach dem Halbzeitpfiff veränderte Trainer Alois Valtan das Spielsystem und die Post ging ab. In Minute 47 gelangte ein Freistoß von Danny Krause an die zweite Stange, Mark Schranz verlängerte per Kopf und Dominik Kotzegger sorgte für das erste Tor in diesem Spiel.

53. Minute: Angriff über links, ein Pass in die Tiefe erreichte Tobias Kotzegger und er bedankte sich artig für das Zuspiel mit dem 2:0. In der 58. Minute legte Nico Ebner zum 3:0 zugunsten von Leoben II nach. Auch dieser Treffer fand seine Enstehung nach einem Angriff über die linke Seite und dem daraus resultierenden Stanglpass. Ein Doppelpass von Danny Krause und Lukas Skrivanek, den letzerer erfolgreich vollendete sorgte für das 4:0 (64.). Den Abschluss dieser torreichen Partie bildetete der Treffer von Krause, der seine Leistung mit einem Tor krönte - er war übrigends bei allen Treffern beteiligt. Leoben II überrannte SV Lobmingtal II förmlich mit fünf Toren und fährt so mit einem verdienten Sieg in der Tasche nach Hause.

Danny Krause war an allen Treffern beteiligt

Durch diese Niederlage fällt Lobmingtal II in der Tabelle auf Platz vier zurück. Acht Siege und vier Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von Lobmingtal II.

Auf die Stabilität der eigenen Hintermannschaft konnte sich Leoben II beim Sieg gegen SV Lobmingtal II verlassen, und auch tabellarisch sieht es für DSV Leoben II weiter verheißungsvoll aus. Bei DSV Leoben II greift die alte Fußballweisheit, wonach der Angriff Spiele gewinnt, die Abwehr aber Meisterschaften. Mit gerade einmal zwei Gegentoren stellt Leoben II die beste Defensive der 1. Klasse Mur/Mürz A. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, DSV Leoben II zu stoppen. Von den zwölf absolvierten Spielen hat Leoben II alle gewonnen.

Das nächste Mal ist Lobmingtal II am 10.04.2023 gefordert, wenn man bei SV Scheifling/Unzmarkt II antritt. Am Samstag empfängt DSV Leoben II SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II.

Stimme zum Spiel:

Alois Valtan, Trainer DSV Leoben II:

"Wir haben in der Vorbereitung alles am Kunstrasen trainiert und hatten kein Spiel auf Naturrasen. Deshalb war es eine schwere Umstellung für meine Jungs. Noch dazu hat Lobmingtal für das Spiel nichts gemacht, ist mit einer Achterkette hinten drinnen gestanden und hat den eigenen Strafraum mit einem Autobus verbarrikadiert. Nach der Systemumstellung in der zweiten Hälfte - wir haben schneller und direkter gespielt - ist der Gegner nicht mehr mitgekommen. Wir haben die Partie in den ersten zehn Minuten von Hälfte zwei entschieden und somit verdient gewonnen."

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Lobmingtal II – DSV Leoben II, 0:5 (0:0)

85 Danny Krause 0:5

64 Lukas Skrivanek 0:4

58 Nico Ebner 0:3

53 Tobias Kotzegger 0:2

47 Dominik Kotzegger 0:1

Aufstellungen:

Lobmingtal: Björn Lukas Wölfler - David Kaltenegger, Elias Wilding, Nico Fehberger - Lucas Leitner, Dominik Wolfgang Kogelnig, Dominic Berger, Oliver Strohmaier - Tobias Koch, Nico Reiterer, Lukas Hatz (K)

Ersatzspieler: Gabriel Grgic, Josef Kaltenegger, Alberto Ayala Chiciudean, Matteo Poschinger, Marco Kreis, Tobias Kaltenegger

DSV Leoben: Jannik Vengust - Dominik Kotzegger, Heiko Machacek, Dino Skvorc, BEd Mark Schranz (K), Semir Jasic - Noah Leitold, Nico Ebner, Danny Krause, Tobias Kotzegger - Lukas Skrivanek

Ersatzspieler: Youssef Shehata, Benjamin Tomic, Assad Mohamad, Luka Mihajlovic, Dan-Rabbi Pongui-Boussoukou

by René Dretnik

Foto: Richard Purgstaller

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei