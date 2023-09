Remis zwischen FSC Pöls II und USV Oberzeiring

Details Sonntag, 17. September 2023 16:51

Das Spiel zwischen der Zweitvertretung von FSC Pöls und USV Tauernwind Oberzeiring endete 1:1. Bereits im Vorfeld hatte einiges für ein Aufeinandertreffen zweier ebenbürtiger Teams gesprochen. Das Endergebnis bestätigte schließlich diese Einschätzung. In der Schlussphase drängten beide Teams auf den Siegtreffer, aber der wollte nicht fallen.

Oberzeiring hat momentan viele Gründe zu feiern und steht punktgleich auf dem zweiten Tabellenplatz

Nach einer Viertelstunde waren die Tore gefallen

USV Oberzeiring ging in der 13. Minute nach einem Corner in Führung. Jetzt erst recht, dachte sich Elias Gmeinbauer, der kurz nach dem Nackenschlag den Ausgleich parat hatte (16.). Es waren in diesem Derby die Emotionen auf dem Platz und es wurde um jeden Zentimeter gefightet.

Derbystimmung, die Spieler sind heiß Rs8, Ticker-Reporter

Nach einer halben Stunde traf Marc Rieger nur Aluminium - das war neben einem Kopfball in der Folge die beste Chance für die Gastgeber in der ersten Halbzeit. Beide Teams hatten ihre Möglichkeiten - es stand 1:1 und man wartete auf die Entscheidung nach der Pause

Das Spiel endet 1:1 - Derby ohne Gewinner

Nach der Pause sah man dann Chancen auf beiden Seiten. In der 85.Minute hatten die Gäste die beste Möglichkeit zur Führung, aber der Ball ging knapp neben die Stange. Nur Augenblicke später traf dann Leon Kaiser die Stange - auch aus dieser Chance für die Gastgeber wurde somit nichts.

Der Schlusspfiff durch den Unparteiischen setzte allen Hoffnungen auf weitere Treffer ein Ende. Es blieb letztlich bei der Punkteteilung.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Nach fünf gespielten Runden gehen bereits zehn Punkte auf das Konto von FSC Pöls II und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz.

Oberzeiring siegte und sprang auf die Pole Position. Mit beeindruckenden 17 Treffern stellt der Gast den besten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz A, allerdings fand FSC Pöls II diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. USV Tauernwind Oberzeiring blieb auch im vierten Spiel hintereinander ungeschlagen, baute jedoch die Serie von drei Siegen nicht aus.

Mehr als zwei Tore pro Spiel musste FSC Pöls II im Schnitt hinnehmen – ein deutliches Zeichen dafür, wo der Schuh in der bisherigen Spielzeit drückt. Zum Vergleich: USV Oberzeiring kassierte insgesamt gerade einmal 1,2 Gegentreffer pro Begegnung. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher drei Siege ein.

FSC Pöls II tritt am kommenden Samstag bei der Reserve von Young Boys Murau an, Oberzeiring empfängt am selben Tag SV Lobmingtal II.

FSC Pöls II: Dominik Hasler - Marcel Steiner, Leo Rauscher, Stephan Klöckl - Nick Gruber (K), Lukas Ruef, Florian Portsch, Philipp Neubauer - Marc Rieger, Nicolas Pfandl, Elias Gmeinbauer



Ersatzspieler: Jan Santner, Leon Hannes Kaiser, Philipp Alfred Göttfried, Andre Jakob Spiegel, Georg Agnoli, Sander Schneider



Trainer: Christian Köck

USV Tauernwind Oberzeiring: Johann Dörflinger (K), Nikola Vida, David Steiner, Daniel Lisjak, Luca Heitzer, Lukas Größing, Egzon Tahiri, Julian Pirker, Tobias Köck, Markus Dörflinger, Björn Schlacher



Ersatzspieler: Dominik Hierzer, Michael Walch, Gernot Pirker, Luca Bischof, Dzenan Mehmedovic, Michael Kainer



Trainer: Michael Kainer Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: FSC Pöls II – USV Tauernwind Oberzeiring, 1:1 (1:1)

16 Elias Gmeinbauer 1:1

13 Bjoern Schlacher 0:1

