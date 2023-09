Reserven aus Judenberg und Zeltweg trennen sich mit einem 1:1

Details Sonntag, 17. September 2023 22:40

Am Sonntag trennten sich die Reserve von FC Judenburg und die Zweitvertretung von FC Zeltweg unentschieden mit 1:1. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. In der letzten Woche hatte Judenburg auswärts gewonnen, Zeltweg erreichte ein Unentschieden.

Die beiden Teams trennten sich nach neunzig Minuten mit einem Unentschieden

Kurz vor der Pause traf Judenburg II durch Estephane Muanda (40.). Das Heimteam nahm die knappe Führung mit in die Kabine, als Schiedsrichter Patrick Hirschmann zur Pause pfiff. In Minute 59 gelang Zeltweg II der Ausgleich - Patrick Rados traf für die Gäste zum Endstand.

Nach einer Stunde gab es Gesprächsbedarf auf der Tribüne:

Zeltweger Tormann liegt mit dem Ball im Tor doch der Schiedsrichter gibt das 2:1 NICHT! Björn Schlacher, Ticker-Reporter

Schiedsrichter Hirschmann blieb bei seiner Entscheidung. Letzten Endes gewann niemand die Oberhand, sodass sich FC Judenburg II und FC Zeltweg II die Punkte teilten.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Judenburg II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Der Teilerfolg brachte eine tabellarische Verbesserung mit sich. FC Judenburg II liegt nun auf Platz acht.

Trotz eines gewonnenen Punktes fiel Zeltweg II in der Tabelle auf Platz sechs. Die Gäste sind seit drei Spielen unbezwungen.

Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Judenburg II tritt am kommenden Samstag bei TSV Raiffeisen Neumarkt II an, FC Zeltweg II empfängt am selben Tag SV Scheifling/Unzmarkt II.

Judenburg: Berdan Sümbül, Dominik Budai, Gergö Budai (K), Nazariy Kotliar, Canio Bejtaj, Estephane Muanda, Mateo Leon Mucek, Illia Yahlinsky, Rami Jabnoun, Muhamed Ramaj, Ianis Emanuel Bodea



Ersatzspieler: Yasin Zareh, Elias Peinhopf



Trainer: Mst. Armand Beran

Zeltweg: Marco Berger, Thomas Markus Brandner (K), Tobias Wieser, Emrah Tahirovic, Wesley Erwin Giegbefumwen, Boris Marijanovic, Patrik Rados, Benjamin Leitner, Antonio Sekic, Mirko Zlatunic, Tobias Purgstaller



Ersatzspieler: Mario Fehberger, Mathias Bernhard, Sandro Dodik, Dominik Peinhopf, Valentin Ilic



Trainer: Mario Pichler Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Judenburg II – FC Zeltweg II, 1:1 (1:0)

59 Patrik Rados 1:1

40 Estephane Muanda 1:0

