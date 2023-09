SV Scheifling/Unzmarkt II zum dritten Mal in Folge unbesiegt

Details Montag, 18. September 2023 21:38

Ein Tor machte den Unterschied im Spiel, das die Zweitvertretung von SV Scheifling/Unzmarkt mit 2:1 gegen WSV St. Lambrecht gewann. Ein Spaziergang war der Erfolg am Ende jedoch nicht für SV Scheifling/Unzmarkt II.

Zur Pause führte die Lintschinger Truppe mit 2:0

Die Heimmannschaft brachte den Ball durch Jan Grasser zum 1:0 über die Linie (6.). Die Gastgeber hatten nun ein spielerisches Übergewicht und so kam es wie es kommen musste. Noch in der ersten Hälfte erhöhte SV Scheifling/Unzmarkt II durch Harald Reiner auf 2:0 (39.). Mit dieser Führung für SV Scheifling/Unzmarkt II ging es in die Kabine.

Anschlusstreffer nach einer Stunde - es blieb dabei

Tobias Ferner war zur Stelle und markierte das 1:2 von St. Lambrecht (61.). Obwohl SV Scheifling/Unzmarkt II nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1 für die Gastgeber. Kurz vor dem Schlusspfiff holte sich der eingewechselte Jonas Sperl noch die Ampelkarte wegen Kritik ab. Das war es dann bei diesem Match als Schiedsrichter Haider nach 95 Minuten abpfiff.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Durch die drei Punkte gegen WSV St. Lambrecht verbesserte sich SV Scheifling/Unzmarkt II auf Platz vier. Die bisherige Spielzeit von SV Scheifling/Unzmarkt II ist weiter von Erfolg gekrönt. Man verbuchte insgesamt drei Siege und ein Remis und musste erst eine Niederlage hinnehmen. SV Scheifling/Unzmarkt II ist seit drei Spielen unbezwungen.

Nach fünf Spieltagen hat St. Lambrecht die rote Laterne inne. Die Hintermannschaft der Gäste steht bislang auf wackeligen Beinen. Bereits 15 Gegentore kassierte WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht im Laufe der bisherigen Saison.

Am kommenden Samstag trifft SV Scheifling/Unzmarkt II auf die Reserve von FC Zeltweg, St. Lambrecht spielt tags darauf gegen SV Swietelsky-Raiffeisenbank-Rauter Fertigteilbau Oberwölz II.

Aufstellungen: Unzmarkt: Alexander Karl Haid, Jonas-Emilian Katzenberger, Dominik Kobald (K), Jakob Auer, Florian Kollenz, Luca Hainzl, Marvin Hainzl, Julijan Grgic, Julian Leitner, Jan Grasser, Harald Reiner



Ersatzspieler: Raphael Ebner, Christian Schoberegger, Noah Ischowitsch, Gabriel Schwab, Sandro Staber



Trainer: Daniel Lintschinger

WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht: Richard Rieger, Björn Brachmayer, Johannes Waldner (K), Lukas Matic, David Grgic, Tobias Adolf Ferner, Daniel Petzner, Philipp Günther Zechner, Michael Fuchs, Ilija Ilic, Daniel Ilic



Ersatzspieler: Ivan Ilic, Jonas Sperl, Thorsten Müller, Alexander Sterner, Jonas Gruber



Trainer: Robert Klingsbichl Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Scheifling/Unzmarkt II – WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht, 2:1 (2:0)

61 Tobias Adolf Ferner 2:1

39 Harald Reiner 2:0

6 Jan Grasser 1:0

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.