Erneuter Triumph von SV Scheifling/Unzmarkt II

Details Montag, 25. September 2023 17:08

Die Reserve von Zeltweg konnte der Zweitvertretung von SV Scheifling/Unzmarkt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 0:3. Man erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Nach dieser Runde ist man nun Tabellenführer der 1.Klasse Mur/Mürz.

Scheifling/Unzmarkt ist die Mannschaft der Stunde in der 1.Klasse Mur/Mürz

Die junge Mannschaft von Trainer Robert Reinwald übernahm von Beginn an das Kommando auf dem Spielfeld und führte nach einer knappen halben Stunde in der Partie.

Nico Lercher brachte den Ball zum 1:0 zugunsten der Gäste über die Linie (24.). Gabriel Schwab versenkte die Kugel zum 2:0 (36.). Es waren die Gäste, die zur Pause eine Führung ihr Eigen nannten. Mit dem 3:0 sicherte Schwab SV Scheifling/Unzmarkt II nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen zweiten Tagestreffer (47.). Die 0:3-Heimniederlage von FC Zeltweg II war Realität, als Referee Stockreiter die Partie letztendlich abpfiff.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Die Heimmannschaft hat acht Zähler auf dem Konto und steht auf Rang acht. Zwei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Zeltweg II bei. Mit dem Gewinnen tut sich FC Zeltweg II weiterhin schwer, sodass man schon das dritte Spiel sieglos blieb.

Weil man wieder mal alle drei Zähler holte, grüßt die Gästemannschaft nun vom Sonnenplatz der Tabelle. Mit nur sieben Gegentoren hat SV Scheifling/Unzmarkt II die beste Defensive der 1. Klasse Mur/Mürz A. SV Scheifling/Unzmarkt II knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte SV Scheifling/Unzmarkt II vier Siege, ein Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Mit vier Siegen in Folge ist SV Scheifling/Unzmarkt II so etwas wie die „Mannschaft der Stunde“.

Am kommenden Samstag trifft Zeltweg II auf WSV "Stojcevic Marco Fliesen&Stein" St.Lambrecht, SV Scheifling/Unzmarkt II spielt am selben Tag gegen TSV Raiffeisen Neumarkt II.

Zeltweg: Mario Fehberger, Mathias Bernhard, Thomas Markus Brandner (K), Patrik Rados, Tobias Wieser, Emrah Tahirovic, Wesley Erwin Giegbefumwen, Boris Marijanovic, Benjamin Leitner, Antonio Sekic, Mirko Zlatunic



Ersatzspieler: Florent Iballi, Luca Puster, Manuel Jappel, Marco Berger



Trainer: Mario Pichler

Unzmarkt: Stefan Hartleb, Philipp Pfingstner, Dominik Kobald (K), Luca Hainzl, Julijan Grgic, Noah Ischowitsch, Marvin Hainzl, Niklas Auer, Christian Schoberegger, Nico Lercher, Gabriel Schwab



Ersatzspieler: Robert Reinwald



Trainer: Daniel Lintschinger Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: FC Zeltweg II – SV Scheifling/Unzmarkt II, 0:3 (0:2)

47 Gabriel Schwab 0:3

36 Gabriel Schwab 0:2

24 Nico Lercher 0:1

