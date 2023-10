Lobmingtal überrollt in der zweiten Halbzeit die Gäste

Details Sonntag, 01. Oktober 2023 22:41

Die Reserve von Lobmingtal zog der Zweitvertretung von Young Boys Murau das Fell über die Ohren: 0:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht des Gasts. SV Lobmingtal II ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Young Boys Murau II einen klaren Erfolg.

Zur Pause führte die Wilding Truppe knapp mit 1:0

Vor 150 Zuschauern wurde das Spiel zwischen SV Lobmingtal II und Young Boys Murau angepfiffen. Was sich in den nächsten neunzig Minuten entwickelte, war ein wahres Torfestival, bei dem SV Lobmingtal II mit 6:0 die Oberhand behielt.

Die ersten Minuten des Spiels verliefen ereignislos, doch schon in der 13. Minute zeigte Young Boys Murau II ihr Können, als man die erste gefährliche Aktion startete. Kurz darauf glänzte der Fabian Karner, der Torwart von Murau mit einer großartigen Parade und verhinderte einen möglichen Rückstand.

Doch in der 22. Minute erzielte Nikolic das 1:0 für SV Lobmingtal II. Das Tor sorgte für Aufregung auf dem Platz, man diskutierte über eine vermeintliche Abseitsstellung.

Young Boys Murau II kämpfte weiter und hatte Chancen, die jedoch nicht in Tore umgemünzt werden konnten.

Top chance für Kleinferchner, da Hansch ist am Posten Lilli, Ticker-Reporter

Die erste Halbzeit endete schließlich mit einem knappen 1:0-Vorsprung für SV Lobmingtal II.

Am Ende fegte der Gastgeber die Gäste vom Platz

Direkt zu Beginn der zweiten Halbzeit legte SV Lobmingtal II nach. In der 46. Minute erhöhte wiederum Nikolic auf 2:0. Es schien, als ob SV Lobmingtal II nun die Kontrolle über das Spiel übernommen hatte.

In der 56. Minute erzielte Nr. 4 das dritte Tor für SV Lobmingtal II und in der 61. Minute setzte sich Jan Hatz mit einem weiteren Tor in die Torschützenliste ein und erhöhte auf 4:0.

Young Boys Murau II versuchte, sich gegen die drohende Niederlage zu stemmen, konnte aber keine Durchschlagskraft entwickeln. In der 72. Minute erzielte Nr. 17 Poschinger Matteo das 5:0 für SV Lobmingtal II.

Das sechste Tor für SV Lobmingtal II folgte in der 77. Minute, erneut durch Filip Nikolic. SV Lobmingtal II dominierte das Spiel in der zweiten Halbzeit und setzte Young Boys Murau II gehörig zu.

In den letzten zehn Minuten des Spiels gab es noch einige Wechsel auf Seiten von SV Lobmingtal.

Am Ende des Tages stand ein beeindruckendes 6:0 für SV Lobmingtal II auf der Anzeigetafel. Dieser klare Sieg spiegelt die Dominanz und Effizienz der Heimmannschaft wider, während Young Boys Murau II eine enttäuschende Niederlage hinnehmen musste.

So steht es um die beiden Teams - so geht es nächste Woche weiter

Für Lobmingtal II gibt es weiteres was zu tun. Denn die Bilanz von fünf Punkten aus vier Heimspielen lässt doch Luft nach oben- der Anfang wurde eindrucksvoll gemacht. Die drei Zähler katapultierten SV Lobmingtal II in der Tabelle auf Platz sechs. Drei Siege, zwei Remis und zwei Niederlagen hat man momentan auf dem Konto. Das Team ist seit drei Spielen unbezwungen.

Young Boys Murau II bekommt das Defensivmanko nicht in den Griff und steckt weiter im Keller fest. Mit nur vier Treffern stellt man den harmlosesten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz A. In dieser Saison sammelte Young Boys Murau II bisher einen Sieg und kassierte sechs Niederlagen. Gegen Lobmingtal II musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Nach der klaren Niederlage gegen SV Lobmingtal II ist Young Boys Murau II weiter das defensivschwächste Team der 1. Klasse Mur/Mürz A.

Kommende Woche tritt Lobmingtal II bei FSC Pöls II an (Samstag, 14:30 Uhr), am gleichen Tag genießt Young Boys Murau II Heimrecht gegen ESV Paco Montage Knittelfeld KM II.

Lobmingtal: Alexander Radner, David Kaltenegger, Jan Hatz, Josef Kaltenegger, Marco Egger (K), Martin Zechner, Filip Nikolic, Markus Feyerl, Christoph Gerold, Nico Fehberger, Lukas Hatz



Ersatzspieler: Björn Lukas Wölfler, Matteo Steinberger, Alberto Ayala Chiciudean, Lukas Matthäus Schindelbacher, Manuel Kreuzthaler, Matteo Poschinger



Trainer: Hermann Wilding

Young Boys Murau II: Fabian Karner - Fabian Siebenhofer, Daniel Thanner, Maximilian Moser, Julian Weilharter - Raphael Ameya Dengg, Simon Staber (K), David Kleinferchner - Jonas Sabin, Lukas Brenkusch, Jonas Heitzer



Ersatzspieler: Tobias Schrefl, Florian Schwarz, Felix Purgstaller



Trainer: Franz Staber Bericht Florian Kober

1. Klasse Mur/Mürz A: SV Lobmingtal II – Young Boys Murau II, 6:0 (1:0)

77 Filip Nikolic 6:0

71 Matteo Poschinger 5:0

62 Jan Hatz 4:0

55 Jan Hatz 3:0

46 Filip Nikolic 2:0

22 Filip Nikolic 1:0

