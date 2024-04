Oberzeiringer Altreiter trifft 3 Mal für FSC Pöls II gegen USV Oberzeiring

Details Montag, 29. April 2024 18:56

Mit USV Oberzeiring und der Reserve von FSC Pöls trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für Oberzeiring schien FSC Pöls II aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:4-Niederlage stand. Im Hinspiel hatten beide Teams einen Teilerfolg verbucht. Mit dem Abpfiff hatte es 1:1 geheißen.

Soätes Tor von Pöls

Im ersten Durchgang passiert lange nichts. Bevor es in die Pause ging, hatte Friedrich Altreiter für FSC Pöls II noch das 1:0 parat (44.) - sein erster von drei Treffern - Detail: er kommt aus Oberzeiring. Mit einem Tor Vorsprung für die Gäste ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Wenig später behauptete sich FSC Pöls II gegen die Hintermannschaft von USV Tauernwind Oberzeiring. Neuer Spielstand: 2:0 (49.).

Klare Sache

In der 64. Spielminute setzte sich FSC Pöls II erneut durch und erzielte das vorentscheidende 3:0. Für das 4:0 von FSC Pöls II sorgte Georg Agnoli, der in Minute 81 zur Stelle war. USV Oberzeiring kam kurz vor dem Ende durch Daniel Lisjak zum Ehrentreffer (90.). Ein starker Auftritt ermöglichte FSC Pöls II am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen Oberzeiring.

Trotz der Niederlage fiel USV Tauernwind Oberzeiring in der Tabelle nicht zurück und bleibt damit auf Platz zwei.

Im Tableau hatte der Sieg von FSC Pöls II keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz fünf. Die Angriffsreihe von FSC Pöls II lehrte ihre Gegner in aller Regelmäßigkeit das Fürchten, was die 46 geschossenen Tore eindrucksvoll unter Beweis stellen. Zuletzt lief es erfreulich für FSC Pöls II, was zehn Punkte aus den letzten fünf Spielen belegen.

Acht Siege, vier Remis und vier Niederlagen hat FSC Pöls II momentan auf dem Konto. Neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen hat USV Oberzeiring derzeit auf dem Konto.

Am kommenden Samstag tritt das Heimteam bei der Zweitvertretung von SV Lobmingtal an, während FSC Pöls II einen Tag zuvor Young Boys Murau II empfängt.

1. Klasse Mur/Mürz A: USV Tauernwind Oberzeiring – FSC Pöls II, 1:4 (0:1)

90 Daniel Lisjak 1:4

81 Georg Agnoli 0:4

64 Friedrich Altreiter 0:3

49 Friedrich Altreiter 0:2

44 Friedrich Altreiter 0:1

