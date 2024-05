ESV Knittelfeld KM II dominiert gegen FC Obdach II mit einem klaren 5:0

Details Montag, 06. Mai 2024 14:27

Am späten Sonntagnachmittag traf der ESV Knittelfeld KM II in einem packenden Heimspiel auf den FC Obdach II. Die Gastgeber zeigten von Beginn an eine beeindruckende Leistung und sicherten sich einen überwältigenden 5:0-Sieg. Bereits in der ersten Halbzeit setzte der ESV Knittelfeld KM II mit einem 3:0 die Weichen auf Sieg. Die Tore für die Heimmannschaft wurden von Markus Filip, Daniel Pejic und Shahzeb Shahid erzielt, wobei Shahid sich sogar als Doppeltorschütze auszeichnen konnte. In der zweiten Hälfte bauten die Gastgeber ihre Führung weiter aus, mit Toren von Shahid und David Lackner, was den Endstand auf 5:0 festlegte.

Starke Anfangsphase und frühe Führung

Der ESV Knittelfeld KM II startete energisch in das Spiel und zeigte schon früh, dass sie die drei Punkte zu Hause behalten wollten. Bereits in der 16. Minute brach der Jubel das erste Mal aus, als Markus Filip das 1:0 erzielte und somit den Grundstein für den späteren Erfolg legte. Die Gastgeber ließen nicht locker und verdoppelten in der 29. Minute ihre Führung durch ein Tor von Daniel Pejic. Kurz vor der Halbzeitpause, in der 38. Minute, erhöhte Shahzeb Shahid auf 3:0, was die Überlegenheit des ESV Knittelfeld KM II in der ersten Halbzeit unterstrich.

Unaufhaltsamer ESV Knittelfeld KM II in der zweiten Halbzeit

Nach der Pause knüpfte der ESV Knittelfeld KM II nahtlos an die erste Halbzeit an. In der 59. Minute traf Shahzeb Shahid erneut und markierte das 4:0, womit er seinen Doppelpack perfekt machte und seine hervorragende Leistung unter Beweis stellte. Der FC Obdach II hatte Mühe, eine Antwort auf die Spielweise der Gastgeber zu finden, und konnte kaum gefährliche Aktionen vor dem Tor des ESV Knittelfeld KM II kreieren. In der 71. Minute setzte David Lackner den Schlusspunkt des Spiels, indem er das 5:0 erzielte und damit den triumphalen Sieg für den ESV Knittelfeld KM II besiegelte. Die letzte Viertelstunde verstrich ohne weitere Höhepunkte, und beim Schlusspfiff stand es 5:0 für den ESV Knittelfeld KM II.

Das Spiel endete mit einem beeindruckenden 5:0-Sieg für den ESV Knittelfeld KM II gegen den FC Obdach II. Mit dieser starken Leistung sicherte sich der ESV Knittelfeld KM II wichtige Punkte und zeigte eine dominante Vorstellung vor heimischem Publikum. Die Torschützen Markus Filip, Daniel Pejic, Shahzeb Shahid und David Lackner waren maßgeblich am Erfolg ihrer Mannschaft beteiligt und sorgten für einen unvergesslichen Fußballnachmittag.

1. Klasse Mur/Mürz A: ESV Knittelfeld KM II : Obdach II - 5:0 (3:0)

71 David Lackner 5:0

59 Shahzeb Shahid 4:0

38 Shahzeb Shahid 3:0

29 Daniel Pejic 2:0

16 Markus Filip 1:0

