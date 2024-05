TSV Neumarkt II triumphiert mit 4:1 gegen FC Judenburg II

Details Montag, 06. Mai 2024 14:42

Im spannenden Aufeinandertreffen zwischen dem FC Judenburg II und TSV Raiffeisen Neumarkt II zeigte der Gast eine beeindruckende Leistung und sicherte sich einen klaren 4:1-Sieg. Die Partie, die am Sonntag um 17:00 Uhr begann, hielt, was sie versprach und bot den Zuschauern eine Fülle an Emotionen und Wendungen. Während die erste Halbzeit noch ausgeglichen endete, dominierte TSV Neumarkt II in der zweiten Hälfte das Spielgeschehen.

Ein Spiel mit zwei unterschiedlichen Halbzeiten

Die Partie begann sofort mit hohem Tempo, als TSV Raiffeisen Neumarkt II durch Ivano Barisic bereits in der 7. Minute in Führung ging. Dieser frühe Treffer setzte die Tonlage für einen intensiven Schlagabtausch. FC Judenburg II ließ sich jedoch nicht unterkriegen und fand in der 27. Minute durch einen Treffer von Fawaz Alsaleh den Weg zurück ins Spiel, was den Halbzeitstand auf 1:1 setzte. Bis dahin war das Spiel von einem offenen Schlagabtausch geprägt, bei dem beide Teams ihre Chancen suchten und fanden.

Die zweite Halbzeit bringt die Entscheidung

Die zweite Halbzeit begann mit einem unglücklichen Moment für FC Judenburg II, als Dennis Miedl ein Eigentor erzielte und somit TSV Neumarkt II in der 49. Minute mit 2:1 in Führung brachte. Dieses Missgeschick sorgte für einen Stimmungsumschwung und gab dem Gastteam zusätzlichen Auftrieb. Ivano Barisic, bereits Torschütze des ersten Treffers, baute die Führung in der 74. Minute weiter aus und markierte das 3:1 für TSV Neumarkt II. Der FC Judenburg II bemühte sich, zurück ins Spiel zu finden, doch die entscheidende Aktion des Spiels gehörte erneut dem Gast, als Elias Leitner in der 90. Minute den Endstand von 4:1 besiegelte.

Die Schlussphase des Spiels bestätigte die Überlegenheit von TSV Raiffeisen Neumarkt II, die effizient ihre Chancen nutzten und eine beeindruckende Leistung zeigten. Der FC Judenburg II hingegen musste sich trotz eines kämpferischen Auftritts und der zwischenzeitlichen Hoffnung auf ein Comeback geschlagen geben. Mit dem Schlusspfiff in der 91. Minute endete das Spiel mit einem verdienten Sieg für TSV Neumarkt II, die mit diesem Ergebnis ihre Ambitionen in der Liga unterstrichen.

Das Spiel war geprägt von strategischem Geschick, entscheidenden Momenten und der Fähigkeit von TSV Neumarkt II, ihre Chancen konsequent zu nutzen. Für den FC Judenburg II hingegen war es eine Partie, aus der man lernen und auf die man aufbauen kann, um in den kommenden Spielen stärker zurückzukommen.

1. Klasse Mur/Mürz A: Judenburg II : Neumarkt II - 1:4 (1:1)

90 Elias Leitner 1:4

74 Ivano Barisic 1:3

49 Eigentor durch Dennis Miedl 1:2

27 Fawaz Alsaleh 1:1

7 Ivano Barisic 0:1



