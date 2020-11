9. Sieg im 9. Spiel: Trofaiach II gewinnt auswärts bei Krieglach II mit 1:3!

Details Sonntag, 01. November 2020 22:08

Am Sonntagabend um 17:15 Uhr traf, in der 9. Runde der 1. Klasse Mur/Mürz B, der TUS Krieglach II auf den FC Trofaiach II. Das letzte Duell endete mit einem 5:0 Heimerfolg für Trofaiach II. Auch dieses Mal musste Kammern eine 2:6 Niederlage gegen Trofaiach II hinnehmen. In der letzten Runde gewann Krieglach II auswärts mit 1:6 gegen Proleb II und Trofaiach II gewann zuhause gegen Phönix Mürzzuschlag mit 11:2. Geleitet wurde das Spiel von Helmut Nestler.

Antonio Ilic bringt die Gäste in Front

Nachdem beide Mannschaften letzte Runde ihr Spiel für sich entscheiden konnten, wollten beide Teams auch heute einen Sieg einfahren. Vor allem weil es ein Spiel vom Tabellendritten Krieglach II gegen den Tabellenführer Trofaiach II ist. Für die erste Verwarnung im Spiel sorgte David Zötsch in der 7. Spielminute nach einem Foulspiel. Das erste Mal Grund zum Jubeln hatten die Gäste Fans, nachdem Antonio Ilic seine Mannschaft in der 13. Minute mit 0:1 in Führung brachte. Nach 16 gespielten Minuten bekam Kevin Kutlesa nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Die erste Verwarnung auf Seiten der Heimmannschaft sah Oliver Karlon ebenfalls nach einem Foulspiel. In der 35. Spielminute erhöhte abermals Antonio Ilic auf 0:2 für Trofaiach II. Nach 45 gespielten Minuten beendete der Unparteiische die 1. Halbzeit und schickte beide Mannschaften in die Halbzeitpause.

Siegesserie von Trofaiach II hält an

Beide Mannschaften kamen unverändert aus ihren Kabinen. Kurz nach Wiederanpfiff verkürzte Nico Petry in der 50. Minute auf 1:2 und erzielte somit den Anschlusstreffer. Für die erneute zwei Tore Führung sorgte Niklas Heiland nach 67 gespielten Minuten und brachte seine Mannschaft zum Jubeln. In der 73. Spielminute bekam der Torschütze zum 1:2 Nico Petry wegen Kritik den Gelben Karton. Nach 84 gespielten Minute zeigte der Schiedsrichter Andreas Hofbauer nach einem Foulspiel die Gelbe Karte. Am Ergebnis änderte sich nichts mehr und somit konnte Trofaiach II den 9. Saisonsieg im 9. Spiel der Meisterschaft einfahren und bleibt damit natürlich auch Tabellenführer. Krieglach II rutschte aufgrund der Niederlage auf den dritten Tabellenrang und ist 6 Punkte hinter dem Tabellenführer.

TUS Krieglach II – FC Trofaiach II 1:3 (0:2)

Torfolge: 0:1 (13. Ilic), 0:2 (35. Ilic), 2:1 (50. Petry), 3:1 (67. Heiland)