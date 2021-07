1. Klasse MMB: Das aktuelle Testspiel-Update auf einen Blick

Details Donnerstag, 08. Juli 2021 17:42

Mit Mittwoch, 19. Mai erwachte auch der steirische Amateurfußball wieder aus dem "Corona-Tiefschlaf". Jetzt gilt es für jeden Verein individuell, zu einem entsprechenden Rhythmus zu finden. Denn eines scheint aufgrund der mehrmonatigen Zwangspause in Stein gemeißelt zu sein. Vieles wird nicht mehr so sein wie es war bzw. ist davon auszugehen, dass sich die Hierarchien in vielen Spielklassen verändern werden. Auf jeden Fall darf man dem Ligastart Anfang August, entsprechend mit großer Erwartung, entgegenblicken. Bislang sind in der 1. Klasse Mur/Mürz B 56 Testspiele terminisiert bzw. zum Teil bereits gespielt:

Niklasdorf:

Hinterberg II 1:0, Judenburg II 2:3, Frohnleiten II (17.7), ESV Knittelfeld Juniors (20.7), Zeltweg II (24.7), Rein II (30.7)

Krieglach II:

Waisenegg 4:2, Bruck/Mur II 4:2, Wartberg 4:2, St. Barbara (9.7), Turnau (17.7), Ratten (23.7), Oberaich (31.7), Turnau (7.8)

Hinterberg II:

Niklasdorf 0:1, Hobbyverein (10.7), ESV Knittelfeld Juniors (14.7)

Trofaiach II:

Parschlug 1:5, Spielberg 4:2, St. Michael II (10.7), St. Peter/Fr. (16.7), Judenburg II (20.7), Oberaich (24.7), Wartberg (30.7)

Kalwang:

St. Stefan/L. 9:1, Trieben (8.7), Selzthal (23.7), Mautern (30.7)

(Gelingt es dem ATUS Langenwang sich wieder im vorderen Tabellenbereich zu etablieren)

Kammern:

Trieben (10.7), St. Stefan/L. (17.7), St. Peter/Fr. (23.7)

Langenwang:

Ratten 4:0, Schottwien 3:3, Wartberg 4:6, Turnau 2:4, Mariazell (10.7), Parschlug (16.7), Mariazell (17.7), Gußwerk (24.7)

Phönix Mürzzuschlag:

Gußwerk (31.7)

Proleb II:

Peggau II 0:3, SG Unzmarkt II 7:3, SG ESV Mürzzuschlag U17 (10.7), SG Unzmarkt II (17.7), Gaal (23.7)

Rapid Kapfenberg II:

Tragöß-St. Katharein (21.7)

St. Barbara II:

Ratten (10.7), Breitenau (23.7), St. Marein-Lorenzen II (31.07)

St. Marein-Lorenzen II:

Zeltweg II 1:3, St. Barbara II (31.7)

Traboch:

St. Stefan/L. (8.2), Judenburg II (5:0), Frohnleiten II (10.7), St. Michael (17.7), Fohnsdorf II (25.7)

