Neun Partien ohne Sieg: SC St.Barbara Youngsters II setzt Negativtrend fort

Details Sonntag, 24. Oktober 2021 20:43

Atus Raika Langenwang zog der Zweitvertretung von SC St.Barbara Youngsters das Fell über die Ohren: 1:6 lautete das bittere Resultat aus Sicht der Gäste. An der Favoritenstellung ließ Atus Langenwang keine Zweifel aufkommen und trug gegen SC St.Barbara Youngsters II einen Sieg davon.

Thomas Rosegger brachte Langenwang nach acht Minuten die 1:0-Führung. In der 19. Minute erhöhte Christoph Rath auf 2:0 für das Heimteam. Mit dem 3:0 durch Kosovar Loshaj schien die Partie bereits in der 39. Minute mit Atus Raika Langenwang einen sicheren Sieger zu haben. Nach dem souveränen Auftreten von Atus Langenwang überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Mit weiteren Toren von Philip Hellerschmidt (64.), Loshaj (66.) und Rene Pink (73.) stellte Langenwang den Stand von 6:0 her. In der Schlussphase gelang SC St.Barbara Youngsters II noch der Ehrentreffer (86.). Mit dem Schlusspfiff durch den Referee fuhr Atus Raika Langenwang einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Im Tableau hatte der Sieg von Atus Langenwang keine Auswirkungen, es bleibt bei Platz sieben. Langenwang präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 45 geschossene Treffer gehen auf das Konto von Atus Raika Langenwang. Fünf Siege, ein Remis und fünf Niederlagen hat Atus Langenwang momentan auf dem Konto. Durch den klaren Erfolg über SC St.Barbara Youngsters II ist Langenwang weiter im Aufwind.

Mit 36 Gegentreffern hat SC St.Barbara Youngsters II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur zehn Tore. Das heißt, SC St.Barbara Youngsters II musste durchschnittlich 3,27 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Die Abstiegssorgen von SC St.Barbara Youngsters II sind nach der klaren Niederlage größer geworden. SC St.Barbara Youngsters II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da SC St.Barbara Youngsters II insgesamt auch nur einen Sieg und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. SC St.Barbara Youngsters II entschied kein einziges der letzten neun Spiele für sich.

Am nächsten Samstag reist Atus Raika Langenwang zu FC Kammern, zeitgleich empfängt SC St.Barbara Youngsters II die Reserve von SV Hinterberg.

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Langenwang – SC St.Barbara Youngsters II, 6:1 (3:0)

8 Thomas Rosegger 1:0

19 Christoph Rath 2:0

39 Kosovar Loshaj 3:0

64 Philip Hellerschmidt 4:0

66 Kosovar Loshaj 5:0

73 Rene Pink 6:0

86 Michael Hoedl 6:1

