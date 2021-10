Rapid Kapfenberg II schießt FC Proleb II ab

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 07:51

Die Reserve von ASC Rapid Kapfenberg führte die Zweitvertretung von FC Proleb KM nach allen Regeln der Kunst mit 6:1 vor. An der Favoritenstellung ließ Rapid Kapfenberg II keine Zweifel aufkommen und trug gegen FC Proleb II einen Sieg davon.

Gleich zu Spielbeginn traf Kapfenberg II zur frühen Führung (4.). Die Gäste erzielten in der 23. Minute das 2:0. Mit dem 3:0 für Rapid Kapfenberg II war das Spiel eigentlich schon entschieden (28.). Bis zur Pause hielt die Defensive von Proleb II dicht, sodass sich der Vorsprung von Kapfenberg II nicht weiter vergrößerte. Für das 4:0 sorgte ASC Rapid Kapfenberg II in Minute 63. Der fünfte Streich von Rapid Kapfenberg II war Liam Kaltenegger vorbehalten (76.). In der Schlussphase gelang Marcel Doppelreiter noch der Ehrentreffer für FC Proleb KM II (81.). Am Ende fuhr ASC Rapid Kapfenberg II einen deutlichen Sieg ein. Dabei demonstrierte Kapfenberg II bereits in Hälfte eins großes Leistungsvermögen, als man FC Proleb II in Grund und Boden spielte.

Mit 55 Gegentreffern hat Proleb II schon ein Riesenproblem. Aber nicht das einzige, wenn man dazu noch die Offensive betrachtet. Die Mannschaft erzielte auch nur elf Tore. Das heißt, die Heimmannschaft musste durchschnittlich 4,58 Treffer pro Partie hinnehmen und bejubelte dagegen im Schnitt nicht einmal ein Tor pro Spiel. Den Kampf um die Klasse geht FC Proleb KM II in der Rückrunde von der elften Position an. FC Proleb II musste sich nun schon neunmal in dieser Spielzeit geschlagen geben. Da Proleb II insgesamt auch nur zwei Siege und ein Unentschieden vorweisen kann, sind die Aussichten ziemlich düster. FC Proleb KM II verliert nach der dritten Pleite weiter an Boden.

Rapid Kapfenberg II schraubte das Punktekonto zum Ende der Hinrunde auf 24 Zähler in die Höhe und rangiert nun auf Platz vier. Die Saison von Kapfenberg II verläuft weiterhin vielversprechend. Insgesamt hat ASC Rapid Kapfenberg II nun schon sieben Siege und drei Remis auf dem Konto, während es erst zwei Niederlagen setzte. Sechs Spiele ist es her, dass Rapid Kapfenberg II zuletzt eine Niederlage kassierte.

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Proleb KM II – ASC Rapid Kapfenberg II, 1:6 (0:3)

4 Marcel Kopeinig 0:1

23 Marcel Kopeinig 0:2

28 Marcel Kopeinig 0:3

63 Simon Hoermann 0:4

76 Liam Kaltenegger 0:5

79 Jakob Mutvar 0:6

81 Marcel Doppelreiter 1:6

