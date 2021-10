Atus Niklasdorf ist Herbstmeister

Details Sonntag, 31. Oktober 2021 11:03

Drei Punkte gingen am Samstag aufs Konto von Atus Niklasdorf. Die Heimmannschaft setzte sich mit einem 2:0 gegen die Reserve von St. Marein/Lor. durch. An den Kräfteverhältnissen kamen am Ende keine Zweifel auf. Niklasdorf löste die Pflichtaufgabe mit Bravour.

Im ersten Durchgang tasteten sich die beiden Mannschaften lediglich ab, Tore gab es nicht zu verzeichnen. Fabio Briza war es, der in der 54. Minute das Spielgerät im Gehäuse von St. Marein II unterbrachte. Das 2:0 von Atus Raika Niklasdorf stellte Cristofer Amir Rafyi Munoz sicher (79.). Letzten Endes ging Atus Niklasdorf im Duell mit SV St. Marein/St. Lorenzen II als Sieger hervor.

Niklasdorf beißt sich in der Aufstiegszone fest. Der Defensivverbund von Atus Raika Niklasdorf ist nur äußerst schwer zu knacken. Die erst sechs kassierten Gegentore suchen in der Liga ihresgleichen. Nur einmal gab sich Atus Raika Niklasdorf bisher geschlagen. Die letzten Resultate von Atus Niklasdorf konnten sich sehen lassen – zwölf Punkte aus fünf Partien.

St. Marein/Lorenzen II nimmt mit 16 Punkten den achten Tabellenplatz ein. Fünf Siege, ein Remis und sechs Niederlagen hat der Gast derzeit auf dem Konto. St. Marein II baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Niklasdorf – SV St. Marein/St. Lorenzen II, 2:0 (0:0)

54 Fabio Briza 1:0

79 Cristofer Amir Rafyi Munoz 2:0

