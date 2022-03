Niklasdorf: Erfolgstrainer Kraschitzer zieht unplangemäß von dannen

Details Sonntag, 13. März 2022 12:57

Der ATUS Raika Niklasdorf zählte jahrelang zum festen Bestandteil in der Unterliga Nord B. Bis man sich im November 2019 dazu entschloss, den Kampfmannschaftsbetrieb vorerst einmal auf Eis zu legen. Eben um einmal durchzuatmen bzw. um den Verein strukturell wieder auf neue Beine zu stellen. Im Sommer 2021 war es dann soweit bzw. startete man in der untersten Spielklasse, in der 1. Klasse Mur/Mürz B, wieder neu durch.

Der Co-Trainer hat jetzt das Sagen

Mit Gerald Kraschitzer und Dominik Leodolter auf der Trainerbank gelang es, wieder erfolgreich den Mann zu stellen. Von den 36 möglichen Punkten konnte man satte 33 auf die Habenseite bringen (Torverhältnis: 47:6). Einzig bei Rapid Kapfenberg II musste man knapp aber doch mit 1:2 die Segel streichen. Was dann in der Endabrechnung einen Zweipunkte-Vorsprung auf den ersten Verfolger Krieglach II mit sich brachte. Angesichts dieser Performance kam es doch überraschend, dass es jetzt zu einem Trainerwechsel bei den Niklasdorfern kam: Nach dem unerwarteten Trainerabgang war beim ATUS rasches Handeln angesagt. Der Nachfolger ist mit Dominik Leodolter einer, der den Verein kennt, wie seine Westentasche. Der 27-jährige Spielertrainer, der neben Pernegg, Leoben und Bruck/Mur, einiges an Vergangenheit in Niklasdorf aufweist, war zuletzt auch als Co-Trainer in Amt und Würden. Als Co-Trainer wird Markus Lang neben seinem Trainerjob beim JAZ Leoben fungieren. Seine langjährige Erfahrung als Landesligaspieler, Spielertrainer und Trainer wird sich bei der Entwicklung der Mannschaft positiv auswirken.

Der neue Niklasdorf-Trainer: Dominik Leodolter

Die Weiterentwicklung steht im Vordergrund

Jetzt soll das neue Trainerteam mit dem ATUS den Weg in Richtung sportlicher Entwicklung bewerkstelligen. Team-Manager Robert Suta stellt klar: “Das primäre Ziel ist die Entwicklung der jungen Mannschaft welche hauptsächlich aus SG Eigenbauspielern besteht, wir werden uns von Spiel zu Spiel orientieren und ohne Druck auf die Mannschaft agieren. Im Juni sehen wir dann den erreichten Tabellenplatz” Neo-Trainer Dominik Leodolter meint: “Es ist eine Riesenaufgabe als Cheftrainer fungieren zu dürfen. Jetzt gilt es die Vorschusslorbeeren auch zu erfüllen. Nun sind wir in der Rolle des Gejagten und wir müssen mit der Situation umgehen, die Gegner werden uns nun achtsamer gegenüberstehen. Vor Saisonbeginn war das ausgerufene Ziel des Vereines die Entwicklung der Mannschaft für die Zukunft. Dieses Ziel verfolgen wir auch im Frühjahr, daran hat sich nichts geändert. Unsere junge, motivierte Mannschaft wird sich von Spiel zu Spiel orientieren und ohne Druck spielen können” - so der jetzige Cheftrainer Dominik Leodolter, der sein Debüt zuhause mit der Partie gegen Kalwang gibt

Testspiele:

Krieglach (OLN) 0:7, Young Talents GU Nord (1.MA) 5:0 (Spielbericht), Zeltweg II (1.MMA) 0:1, Zeltweg (ULNB) 1:7 (Spielbericht), GAK U19 (1.MA) 1:1 (Spielbericht)

Herbstrückblick & Interview

Abgang:

Benjamin Tomic (Hinterberg)

Zugang:

Damian Zilavec (Wartberg)

Meisterschaftsstart:

Samstag, 19. März, 19:00 Uhr

Niklasdorf - Kalwang (6.)

