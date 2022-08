Partie gedreht: St. Marein/Lorenzen II bezwingt ESV Mürzzuschlag II

Details Samstag, 20. August 2022 20:00

Die Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag hat den Start ins neue Fußballjahr nach zwei Misserfolgen am Stück in den Sand gesetzt. Diesmal musste eine 1:3-Niederlage verdaut werden.

Wenig los in der ersten Hälfte

Der Unparteiische setzte mit dem Halbzeitpfiff dem torlosen Treiben auf dem Feld vorläufig ein Ende. Aber im zweiten Abschnitt war dann um einiges mehr los auf dem Grasgrün.

Vier Treffer im zweiten Durchgang

Jakob Prasch brachte den Ball zum 1:0 zugunsten von Stojen/ESV Mürzzuschlag II über die Linie (54.). In Minute 79 gelang der Reserve von SV St. Marein/St. Lorenzen der Ausgleich. Peter Goldgruber machte in der 85. Minute das 2:1 der Heimmannschaft perfekt. St. Marein/Lor. II baute die Führung in der Nachspielzeit aus, als Fabio Rust in der 94. Minute traf. Am Schluss siegte St. Marein II gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II.

Trotz des Sieges bleibt SV St. Marein/St. Lorenzen II auf Platz sieben. Für St. Marein/Lor. II steht nun der erste Sieg in dieser Saison zu Buche, nachdem die Bilanz vorher zwei Niederlagen aufwies.

Wann bekommt Stojen/ESV Mürzzuschlag II die Defensivprobleme in den Griff? Nach der Niederlage gegen St. Marein II gerät man immer weiter in die Bredouille.

Am kommenden Samstag trifft SV St. Marein/St. Lorenzen II auf Kindberg-Mürzhofen II, Stojen/ESV Mürzzuschlag II spielt tags darauf gegen Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg.

Startformationen:

St. Marein-Lorenzen: Simon Facco - David Wöls, Moritz Breitler (K), Fabio Rust - Peter Goldgruber, Gabriel Putar, Dejan Barisic, Felix Urank, Paul Schabereiter, Lukas Walchhütter - Leo Pliso

Mürzzuschlag ESV: Georg Reisinger - Fabian Heger, Jakob Roßegger, Nico Jöbstl (K), Daniel Winter - Clemens Pink, Tobias Polleres, Matthias Josef Moser, Michael Haiden, Daniel Schrittwieser - Jakob Prasch



Sportplatz St. Marein/Lorenzen, 50 Zuseher, SR: Johann Kresche

1. Klasse Mur/Mürz B: SV St. Marein/St. Lorenzen II – Stojen/ESV Mürzzuschlag II, 3:1 (0:0)

94 Fabio Rust 3:1

85 Peter Goldgruber 2:1

79 Gabriel Putar 1:1

54 Jakob Prasch 0:1