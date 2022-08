Voller-Festspiele: Tragöß-St. Katharein ringt Kammern mit 3:2 nieder

Details Sonntag, 28. August 2022 09:26

SC Tragöß-St. Katharein errang am Samstag einen 3:2-Sieg über FC Kammern. Damit halten nun beide Teams bei 6 Punkten.

Man begegnet einander auf Augenhöhe

Noureddine Talouk versenkte die Kugel zum 1:0 (22.). Wer glaubte, Tragöß-St. Katharein sei geschockt, irrte. Maximilian Voller machte unmittelbar nach dem Rückschlag den Ausgleich perfekt (25.). Am Zwischenstand änderte sich weiter nichts, sodass dieser auch gleichzeitig der Pausenstand war.

Maximilian Voller schnürt den Dreierpack

Eine Minute später ging Tragöß/Kathar. durch den zweiten Treffer von Voller in Führung. Kammern hatte sich schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Kevin Kernbichler den Ausgleich (51.). Mit dem 3:2 sicherte Voller SC Tragöß-St. Katharein nicht nur den Sieg, sondern erzielte auch seinen dritten Tagestreffer (67.). Nach der Beendigung des Spiels durch den Unparteiischen feierte das Heimteam einen dreifachen Punktgewinn gegen FC Kammern.

Tragöß-St. Katharein ist jetzt mit sechs Zählern punktgleich mit Kammern, platziert sich jedoch aufgrund des schlechteren Torverhältnisses von 8:7 auf dem sechsten Rang etwas dahinter. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher zwei Siege ein.

Tragöß/Kathar. hat das nächste Spiel in zwei Wochen, am 10.09.2022 gegen die Zweitvertretung von SV St. Marein/St. Lorenzen. Am Samstag empfängt FC Kammern die Reserve von SV Hinterberg.

Startformationen:

Tragöß - St. Katharein: Dominik David Schmitz, Thomas Kothgassner, Maximilian Voller (K), Julian Traxler, Matthias Riegler, Moritz Rinnerhofer, Alexander Hochsteiner, Zsolt Lakatos, Stefan Hochsteiner, Philipp Malli, Christoph Hoffmann

Kammern: Nico Trippolt, Noureddine Talouk, Yusuf Karaagac, Anteo Simunic, Sascha Willgruber, Kevin Kernbichler, Manuel Riedner (K), Marco Illmaier, Fahrudin Zec, Onat Koc, Roland Hanler



Sportplatz Laming/St. Katharein, 60 Zuseher, SR: Peter Schuhajek

1. Klasse Mur/Mürz B: SC Tragöß-St. Katharein – FC Kammern, 3:2 (1:1)

67 Maximilian Voller 3:2

51 Kevin Kernbichler 2:2

47 Maximilian Voller 2:1

25 Maximilian Voller 1:1

22 Noureddine Talouk 0:1