Atus Langenwang bekommt zuhause Dämpfer gegen Traboch!

Details Montag, 05. September 2022 08:28

Gegen SV Traboch zeigte sich Atus Raika Langenwang nicht in meisterlicher Verfassung und verlor mit 3:4. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus.

Christoph Rath brachte SV Traboch in der 20. Minute ins Hintertreffen. Für das erste Tor der Gäste war Michael Pasler verantwortlich, der in der 28. Minute das 1:1 besorgte. Bis zur Halbzeitpause konnte keine der Mannschaften ihre Torbilanz mehr verbessern.



Der Treffer zum 2:1 sicherte Atus Langenwang nicht nur die Führung – es war auch bereits der zweite von Rath in diesem Spiel (50.). Mit einem schnellen Doppelpack (55./58.) zum 3:2 schockte Hannes Jansenberger das Heimteam und drehte das Spiel. Die Antwort ließ nicht lange auf sich warten. Wenige Augenblicke später besorgte Kosovar Loshaj den Ausgleich (64.). Nico Schickhofer stellte für SV Traboch im Schlussakt den Führungstreffer sicher (86.). Am Schluss siegte SV Traboch gegen Langenwang.

Mit 14 geschossenen Toren gehört SV Traboch offensiv zur Crème de la Crème der 1. Klasse Mur/Mürz B.

SV Traboch belegt mit der maximalen Ausbeute von zwölf Zählern momentan den zweiten Platz der Tabelle. Atus Raika Langenwang ist mit zwölf Punkten aus fünf Partien gut in die Saison gestartet. Vier Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von Atus Raika Langenwang. Bisher fand noch keine Mannschaft eine Möglichkeit, SV Traboch zu stoppen. Von den vier absolvierten Spielen hat SV Traboch alle gewonnen.

Kommenden Sonntag (16:00 Uhr) tritt Atus Langenwang bei der Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag an, schon einen Tag vorher muss SV Traboch seine Hausaufgaben bei der Zweitvertretung von SV Hinterberg erledigen.

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Langenwang – SV Traboch, 3:4 (1:1)

86 Nico Schickhofer 3:4

64 Kosovar Loshaj 3:3

58 Hannes Jansenberger 2:3

55 Hannes Jansenberger 2:2

50 Christoph Rath 2:1

28 Michael Pasler 1:1

20 Christoph Rath 1:0