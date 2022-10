Punkteteilung: Kein Sieger beim Schlager Langenwang - Tragöß/St. Katharein

Details Samstag, 01. Oktober 2022 19:11

Das Spiel vom Samstag zwischen Atus Langenwang und Tragöß-St. Katharein endete mit einem 3:3-Remis. Vor dem Spiel war kein Favorit auszumachen und das spiegelte sich auch im Ergebnis wider.

Die Begegnung steht Spitz auf Knopf

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Zsolt Lakatos sein Team in der 20. Minute. Tragöß/Kathar. bejubelte noch das letzte Erfolgserlebnis, als Christoph Rath für den Ausgleich sorgte (23.). Harald Reithofer machte in der 36. Minute das 2:1 von Langenwang perfekt. Kurz vor dem Pfiff zur Halbzeit machte Stefan Hochsteiner das 2:2 zugunsten von SC Tragöß-St. Katharein (45.). Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. Für das dritte Tor von Tragöß-St. Katharein war Mahmoud Tammo verantwortlich, der in der 66. Minute das 3:2 besorgte. Philip Hellerschmidt ließ sich in der 76. Minute nicht zweimal bitten und verwertete zum 3:3 für Atus Raika Langenwang. Am Ende stand ein Teilerfolg für beide Mannschaften. Die Gastgeber und Tragöß/Kathar. spielten unentschieden.

Offensiv sticht SC Tragöß-St. Katharein in den bisherigen Spielen deutlich hervor, was an 29 geschossenen Treffern leicht abzulesen ist.

Mit diesem Unentschieden verpasste Tragöß-St. Katharein die Chance, an einem direkten Konkurrenten vorbeizuziehen. In der Tabelle verbesserte sich der Gast trotzdem und steht nun auf Rang zwei. Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein. Atus Langenwang ist nun seit vier Spielen, Tragöß/Kathar. seit sechs Partien unbesiegt.

Am nächsten Samstag reist Langenwang zu FC Kammern, zeitgleich empfängt SC Tragöß-St. Katharein SV Traboch.

Startformationen:

Langenwang: Christoph Rauch - Dominik Payerhofer, Michael Franz Gastgeber, Michael Zächling, Christoph Semlitsch - Philip Hellerschmidt (K), Harald Reithofer, Christoph Rath, Thomas Rosegger - Rene Pink, Kosovar Loshaj

Tragöß - St. Katharein: Dominik David Schmitz, Thomas Kothgassner, Maximilian Voller (K), Moritz Rinnerhofer, Matthias Riegler, Christoph Straßegger, Alexander Hochsteiner, Zsolt Lakatos, Stefan Hochsteiner, Julian Traxler, Christoph Hoffmann



Langenwang, 150 Zuseher, SR: Nemanja Bencun

by: Roo

1. Klasse Mur/Mürz B: Atus Raika Langenwang – SC Tragöß-St. Katharein, 3:3 (2:2)

76 Philip Hellerschmidt 3:3

66 Mahmoud Tammo 2:3

45 Stefan Hochsteiner 2:2

36 Harald Reithofer 2:1

23 Christoph Rath 1:1

20 Zsolt Lakatos 0:1