Erste Saisonpleite: Traboch steht bei Kindberg-Mürzhofen II punktelos da

Details Sonntag, 25. September 2022 09:00

Mit der 3:4-Niederlage gegen die Zweitvertretung von Kindberg-Mürzhofen verlor SV Traboch auch den Platz an der Sonne. Gegen Kindberg-Mürzhofen II setzte es für SV Traboch eine ungeahnte Pleite.

Es kommt zum offenen Schlagabtausch

In der neunten Minute ging Kindberg-Mürzhofen II in Front. Luca Schiester war es, der vor 150 Zuschauern zur Stelle war. In der 35. Minute brachte Jonas Schabereiter das Netz für den Gastgeber zum Zappeln. Durchsetzungsstark zeigte sich SV Traboch, als Hannes Jansenberger (36.) und Michael Pasler (44.) schnell nacheinander im gegnerischen Strafraum zuschlugen. Noch in der ersten Hälfte erhöhte Kindberg-Mürzhofen II auf 3:0 (36.). Mit einem Tor Vorsprung für Kindberg-Mürzhofen II ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Jansenberger beförderte das Leder zum 3:3 von SV Traboch in die Maschen (75.). Pechvogel des Tages war definitiv Marco Steiner, dessen Eigentor den Gast ins Hintertreffen brachte (76.), was bis zum Abpfiff Bestand haben sollte. Trotz einer deutlichen Leistungssteigerung im Verlauf der Partie schaffte es SV Traboch nicht mehr, etwas Zählbares zu erringen.

Durch den Erfolg verbesserte sich Kindberg-Mürzhofen II im Klassement auf Platz sechs. Drei Siege, ein Remis und drei Niederlagen tragen zur Momentaufnahme von Kindberg-Mürzhofen II bei.

Nach sieben gespielten Runden gehen bereits 18 Punkte auf das Konto von SV Traboch und bescheren der Mannschaft einen hervorragenden zweiten Platz. Nur einmal gab sich SV Traboch bisher geschlagen.

Am kommenden Sonntag trifft Kindberg-Mürzhofen II auf die Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag, SV Traboch spielt tags zuvor gegen FC Trofaiach II.

Startformationen:

Kindberg-Mürzhofen: Dennis Hofer, Elias Meisenbichler (K), Tobias Eppich, Nenad Vujica, Jonas Schabereiter, Benjamin Lohner, David Pichler, Jonas Sander, Jakob Wilfinger, Luca Schiester, Thomas Schwaiger

Traboch: Florian Gmeiner - Daniel Sommer, Marvin Trettenhahn, Markus Steinacher (K), Michael Pasler - Nino Stuhlpfarrer, Hannes Jansenberger, Marco Steiner, Christian Zahrnhofer - Nico-Alexander Mitterer, Martin Wolz



Kindberdörfl, 150 Zuseher, SR: Gerhard Koller

by: Roo

1. Klasse Mur/Mürz B: Kindberg-Mürzhofen II – SV Traboch, 4:3 (3:2)

76 Eigentor durch Marco Steiner 4:3

75 Hannes Jansenberger 3:3

44 Michael Pasler 3:2

36 Hannes Jansenberger 3:1

36 Thomas Schwaiger 3:0

35 Jonas Schabereiter 2:0

9 Luca Schiester 1:0