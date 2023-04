Klare Angelegenheit: St. Marein/Lor. II leistet nur wenig Widerstand

Details Sonntag, 02. April 2023 09:19

Die Zweitvertretung von SV St. Marein/St. Lorenzen kam gegen ATUS Langenwang mit 0:5 unter die Räder. ATUS Langenwang war als klarer Favorit ins Spiel gegangen und enttäuschte die eigenen Anhänger nicht. Auch das Hinspiel hatte der Ligaprimus mit 3:0 gewonnen.

St. Marein/Lor. II geriet schon in der siebten Minute in Rückstand, als Kosovar Loshaj das schnelle 1:0 für ATUS Langenwang erzielte. Bereits in der 13. Minute erhöhte Harald Reithofer den Vorsprung von ATUS Langenwang. Kurz vor dem Seitenwechsel legte Philip Hellerschmidt das 3:0 nach (44.). Nach dem souveränen Auftreten von ATUS Langenwang überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Durch ein Eigentor von St. Marein II verbesserte ATUS Langenwang den Spielstand auf 4:0 für sich (55.). Die Heimmannschaft legte in der 60. Minute zum 5:0 nach. Mit dem Schlusspfiff durch den Unparteiischen fuhr ATUS Langenwang einen Kantersieg ein, der sich schon vor der Halbzeitpause abgezeichnet hatte.

Eine grundsolide Defensivleistung gepaart mit der Treffersicherheit der eigenen Offensive lassen ATUS Langenwang in eine verheißungsvolle nähere Zukunft blicken. Prunkstück von ATUS Langenwang ist die Defensivabteilung, die im bisherigen Saisonverlauf erst zwölf Gegentreffer kassierte – Liga-Bestwert. ATUS Langenwang knüpft mit dem Sieg an die guten Auftritte in der bisherigen Saison an. Insgesamt sammelte ATUS Langenwang acht Siege, zwei Unentschieden und kassierte nur eine Niederlage. Seit sechs Begegnungen hat ATUS Langenwang das Feld nicht mehr als geschlagene Mannschaft verlassen.

Trotz der Niederlage belegt SV St. Marein/St. Lorenzen II weiterhin den siebten Tabellenplatz. Die Lage der Gäste bleibt angespannt. Gegen ATUS Langenwang musste man zum zweiten Mal in Folge die Punkte abgeben.

Am nächsten Samstag reist ATUS Langenwang zu Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg, zeitgleich empfängt St. Marein/Lor. II SV Traboch.

Stimme zum Spiel:

Gerald Fiedler, sportliche Leitung Langenwang:

"Der Wille zum Sieg war von Anfang an zu sehen. Wir haben die Partie bestimmt, dem Spiel von Anfang an den Stempel aufgedrückt. Wir haben zu Null gespielt - das war ein wichtiger Auftaktsieg. Ein großes Lob an die Mannschaft."

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang – SV St. Marein/St. Lorenzen II, 5:0 (3:0)

60 Michael Zaechling 5:0

55 Eigentor durch David Woels 4:0

44 Philip Hellerschmidt 3:0

13 Harald Reithofer 2:0

7 Kosovar Loshaj 1:0

Aufstellungen:

Langenwang: Nico Weigl - Dominik Payerhofer - Philip Hellerschmidt (K), Harald Reithofer, Gezim Muriqi, Boris Kurelj, Rene Pink, Michael Zächling, Willi Roposch, Thomas Rosegger - Kosovar Loshaj

Ersatzspieler: Faton Sadiku, Fatlum Sadiku, Helfried Payerhofer, Michael Franz Gastgeber, Jakob Zächling, Gernot Deglhofer

St. Marein-Lorenzen: Florian Baumgartner, David Wöls, Peter Goldgruber, Moritz Breitler (K), Paul Schabereiter, Marco Valentino Botoroaga, Christian Karabina, Ronny Eibl, Lukas Walchhütter, Paolo Raffaello Botoroaga, Fabian Schlegl

Ersatzspieler: Christiaan Agatic, Patrick Aubrecht, Marvin Christian Narnhofer

