Traboch feiert klaren Derbysieg in Kalwang

Details Montag, 24. April 2023 12:27

Mit SV Union HP Anhänger Kalwang und SV Traboch trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für SVU Kalwang schien SV Traboch aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 0:3-Niederlage stand. SV Traboch ließ keine Zweifel an der Ausgangslage aufkommen und feierte gegen Kalwang einen klaren Erfolg. Das Hinspiel hatte SV Traboch deutlich mit 3:0 gewonnen.

Die Trabocher finden gut ins Match und setzen den Gegner sogleich unter Druck. Man erspielt sich auch gleich die eine oder andere Tormöglichkeit, doch das Tor will vorerst nicht fallen. Dann ist es aber so weit: Michael Pasler erzielte vor 200 Zuschauern das 1:0. SV Union HP Anhänger Kalwang glich bis zum Halbzeitpfiff nicht mehr aus. Schließlich schickte der Schiedsrichter beide Teams mit der knappen Führung für SV Traboch in die Kabinen. ,

Im zweiten Durchgang ist Traboch zunächst wieder das bessere Team. Martin Wolz schoss die Kugel zum 2:0 für SV Traboch über die Linie (64.). Nico Schickhofer baute den Vorsprung des Tabellenprimus in der 76. Minute aus. Schließlich strich SV Traboch die Optimalausbeute gegen SVU Kalwang ein.

Trotz der Schlappe behält Kalwang den vierten Tabellenplatz bei. Die gute Bilanz des Heimteams hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte SV Union HP Anhänger Kalwang bisher neun Siege, ein Remis und vier Niederlagen.

Wer soll SV Traboch noch stoppen? Die Gäste verbuchten gegen SVU Kalwang die nächsten drei Punkte und führen das Feld der 1. Klasse Mur/Mürz B weiter an. Erfolgsgarant von SV Traboch ist die funktionierende Offensivabteilung, die mit 52 Treffern den Liga-Bestwert aufzeigt. Elf Siege und zwei Niederlagen schmücken die aktuelle Bilanz von SV Traboch. SV Traboch scheint einfach niemand stoppen zu können. Beeindruckende fünf Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Am kommenden Sonntag trifft Kalwang auf die Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag, SV Traboch spielt tags zuvor gegen ATUS Langenwang.

Markus Steinacher (Sektionsleiter Traboch): "Eigentlich hatten wir das Spiel von Anfang an gut unter Kontrolle. Wir ließen hinten kaum was anbrennen und die Chancen wurden gut genutzt. Erste Halbzeit war eher noch auf Augenhöhe. Zweite Halbzeit waren wir klar überlegen. Auch ihren Topscorer Reichenfelser hatte unser Pasler Michi gut im Griff. Es war ein sehr gut besuchtes Derby mit 200 zahlenden Besuchern."

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Union HP Anhänger Kalwang – SV Traboch, 0:3 (0:1)

76 Nico Schickhofer 0:3

64 Martin Wolz 0:2

23 Michael Pasler 0:1

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei