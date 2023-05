Langenwang schenkt ESV Mürzzuschlag II sechs Tore ein

Details Montag, 08. Mai 2023 21:45

Mit 2:6 verlor die Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag am vergangenen Sonntag deutlich gegen ATUS Langenwang. ATUS Langenwang setzte sich standesgemäß gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II durch. Das Hinspiel hatte ATUS Langenwang für sich entschieden und einen 4:2-Sieg gefeiert.

Ein Doppelpack brachte die Gastgeber in eine komfortable Position: Kosovar Loshaj war gleich zweimal zur Stelle (5./20.). Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Thomas Rosegger einen weiteren Treffer für ATUS Langenwang. Der dominante Vortrag von ATUS Langenwang im ersten Spielabschnitt zeigte sich an der deutlichen Halbzeitführung. Mit dem 4:0 von Harald Reithofer für ATUS Langenwang war das Spiel eigentlich schon entschieden (56.). Für das 1:4 von Stojen/ESV Mürzzuschlag II zeichnete Michael Haiden verantwortlich (61.). In der 70. Minute erzielte der Tabellenletzte das 2:4. Loshaj (75.) und Gezim Muriqi (82.) trafen innerhalb weniger Minuten zur Vorentscheidung von ATUS Langenwang. Am Ende kam ATUS Langenwang gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II zu einem verdienten Sieg.

Durch den nie gefährdeten Sieg gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II festigte ATUS Langenwang den zweiten Tabellenplatz. ATUS Langenwang präsentierte sich im bisherigen Saisonverlauf überaus torhungrig. Bereits 52 geschossene Treffer gehen auf das Konto von ATUS Langenwang. ATUS Langenwang sammelt weiterhin fleißig Erfolge, deren Zahl sich mittlerweile auf elf summiert. In der Bilanz kommen noch zwei Unentschieden und drei Niederlagen dazu.

Stojen/ESV Mürzzuschlag II muss sich ohne Zweifel um die eigene Abwehr kümmern. Im Schnitt kassierte das Team mehr als drei Gegentreffer pro Spiel. Die Gäste befinden sich nach der deutlichen Niederlage gegen ATUS Langenwang weiter im Abstiegssog. 21:59 – das Torverhältnis von Stojen/ESV Mürzzuschlag II spricht eine mehr als deutliche Sprache. Nach dem dritten Fehlschlag am Stück ist Stojen/ESV Mürzzuschlag II weiter in Bedrängnis geraten. Gegen ATUS Langenwang war am Ende kein Kraut gewachsen.

Nächster Prüfstein für ATUS Langenwang ist die Reserve von Kindberg-Mürzhofen (Samstag, 17:00 Uhr). Stojen/ESV Mürzzuschlag II misst sich am selben Tag mit SV Traboch (16:00 Uhr).

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang – Stojen/ESV Mürzzuschlag II, 6:2 (3:0)

82 Gezim Muriqi 6:2

75 Kosovar Loshaj 5:2

70 Elias Kraeutler 4:2

61 Michael Haiden 4:1

56 Harald Reithofer 4:0

43 Thomas Rosegger 3:0

20 Kosovar Loshaj 2:0

5 Kosovar Loshaj 1:0

