Langenwang kommt gegen Kindberg-Mürzhofen nicht über Punkt hinaus: Titelrennen wohl entschieden

Montag, 15. Mai 2023

In der Begegnung Kindberg-Mürzhofen II gegen ATUS Langenwang trennten sich die beiden Kontrahenten mit einem 2:2-Unentschieden. Wer im Aufeinandertreffen die Nase vorn haben würde, war vorab schwer auszumachen. Die Ausgeglichenheit zwischen den beiden Mannschaften zeigte sich letztlich im Endergebnis. Das Hinspiel hatte ATUS Langenwang erfolgreich gestalten und mit 1:0 gewinnen können. Mit dem Remis könnte das Titelrennen entschieden sein. Langenwang liegt nach Verlustpunkten gerechnet drei Runden vor Schluss neun Punkte hinter Leader Traboch.

Das 1:0 der Gäste stellte Gezim Muriqi sicher (26.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Harald Reithofer brachte den Ball zum 2:0 zugunsten von ATUS Langenwang über die Linie (58.). In der 81. Minute brachte Elias Meisenbichler den Ball im Netz von ATUS Langenwang unter. Als einige Zuschauer bereits ATUS Langenwang als Sieger der Begegnung sahen, schlug der Moment von Timo Cavnicar, der zum Ausgleich traf (90.). ATUS Langenwang wähnte den Sieg bereits in trockenen Tüchern, als der Zweitvertretung von Kindberg-Mürzhofen die Kehrtwende gelang und sie den Rückstand folglich noch egalisierte.

Kindberg-Mürzhofen II bleibt mit diesem Remis weiterhin auf Platz fünf. Neun Siege, zwei Remis und fünf Niederlagen haben die Gastgeber momentan auf dem Konto. In den letzten fünf Partien rief Kindberg-Mürzhofen II konsequent Leistung ab und holte zehn Punkte.

ATUS Langenwang rangiert mit 36 Zählern auf dem zweiten Platz des Tableaus. Nur dreimal gab sich ATUS Langenwang bisher geschlagen. Aus den vergangenen fünf Partien verbuchte ATUS Langenwang nur sieben Zähler.

Kommende Woche tritt Kindberg-Mürzhofen II bei SV Traboch an (Samstag, 17:00 Uhr), am gleichen Tag genießt ATUS Langenwang Heimrecht gegen die Reserve von FC Trofaiach.

1. Klasse Mur/Mürz B: Kindberg-Mürzhofen II – ATUS Langenwang, 2:2 (0:1)

90 Timo Cavnicar 2:2

81 Elias Meisenbichler 1:2

58 Harald Reithofer 0:2

26 Gezim Muriqi 0:1

