Deutliche Niederlage für SV Traboch - Tragöß rückt auf vier Punkte heran

Details Sonntag, 28. Mai 2023 18:53

Die Reserve von Trofaiach spuckte SV Traboch in die Suppe und siegte deutlich mit 3:0. Die Experten wiesen SV Traboch vor dem Match gegen FC Trofaiach als Tabellenführer die Favoritenrolle zu, der Spielverlauf belehrte sie letzten Endes jedoch eines Besseren. Es kam zu dem, womit eigentlich niemand gerechnet hatte: man benötigt weiterhin einen Sieg für den Aufstieg. Die letzten neun Spiele war der Gast nämlich ohne Niederlage.

Das Team von Trainer Bleimeier hatte in dieser Saison viel zu feiern, am Wochende setzte es eine deutliche Niederlage

Erster Platzverweis für den Tabellenführer in der ersten Hälfte

Philipp Puntinger markierte vor 150 Zuschauern die Führung für FC Trofaiach II (25.). Kurz vor dem Pausenpfiff kam der nächste Rückschlag für SV Traboch, als Lukas Schwaiger nach Torraub des Platzes verwiesen wurde (40.). Zur Pause wusste Trofaiach eine hauchdünne Führung auf der Habenseite und einen Mann mehr auf dem Feld.

Zweiter Platzverweis in der zweiten Hälfte

Puntinger schnürte mit seinem zweiten Treffer einen Doppelpack und brachte seine Mannschaft auf die Siegerstraße (46.). Maximilian Trafela legte in der 48. Minute zum 3:0 für FC Trofaiach II nach.

Tor, Toor, Tooor für FC Trofaiach II zum 3:0. Traumhafter direkter Freistoß. karpfinator, Ticker-Reporter

Durch den Platzverweis von Christian Zahrnhofer geriet SV Traboch in der 54. Minute in doppelte Unterzahl. Die Lage war zu diesem Zeitpunkt allerdings bereits so hoffnungslos, dass dies kaum einen Unterschied machte.

Am Ende stand Trofaiach II als Sieger da und behielt mit dem 3:0 die drei Punkte verdient zu Hause.

So steht es um die beiden Teams

Mit 33 gesammelten Zählern hat FC Trofaiach II den fünften Platz im Klassement inne. Die letzten Resultate der Heimmannschaft konnten sich sehen lassen – zehn Punkte aus fünf Partien.

Mit 45 Punkten steht SV Traboch auf dem Platz an der Sonne. Mit beeindruckenden 67 Treffern stellen die Gäste den besten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz B, allerdings fand Trofaiach II diesmal geeignete Gegenmaßnahmen. Nur dreimal gab sich SV Traboch bisher geschlagen.

Kommende Woche tritt FC Trofaiach II bei der Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag an (Samstag, 14:00 Uhr), am gleichen Tag genießt SV Traboch Heimrecht gegen SC Tragöß-St. Katharein.

1. Klasse Mur/Mürz B: FC Trofaiach II – SV Traboch, 3:0 (1:0)

48 Maximilian Trafela 3:0

46 Philipp Puntinger 2:0

25 Philipp Puntinger 1:0

Startaufstellungen: FC Trofaiach II: Pascal Zierler - Laurenz Rupert Baumgartner, Niklas Mitter, Finn Arh - Simon Graf, Benjamin Manfred Pieber, Maximilian Trafela, Marc-Michael Riesemann, Fabio Edi Gmeiner, Andreas Zechner (K) - Philipp Puntinger



Ersatzspieler: Michael Ahrer, Elias Laimer, Denis Zec, Alexander Hänsler, Maximilian Hänsler



Trainer: Manuel Seidl

Traboch: Lukas Schwaiger - Daniel Sommer, Michael Plank, Markus Steinacher, Thomas Gallowitsch (K), Michael Pasler - Nino Stuhlpfarrer, Christian Zahrnhofer, Marco Schickhofer - Martin Wolz, Nico Schickhofer



Ersatzspieler: Florian Gmeiner, Florian Gruber, Marvin Trettenhahn, Daniel Trost, Hannes Jansenberger, Marco Zöscher



Trainer: Andreas Hermann Bleimeier Bericht Florian Kober

