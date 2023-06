Traboch fährt Kantersieg gegen Tragöß-St. Katharein ein und jubelt über Meistertitel

Details Montag, 05. Juni 2023 13:49

Mit SV Traboch und SC Tragöß-St. Katharein trafen sich am Samstag zwei Topteams. Für die Gäste schien SV Traboch aber eine Nummer zu groß, sodass am Ende eine 1:5-Niederlage stand. SV Traboch erledigte die Hausaufgaben sorgfältig und verbuchte gegen den Underdog einen Dreier. Der Tabellenführer hatte in einer hart umkämpften Partie einen knappen 3:2-Hinspielsieg eingefahren. Eine Runde vor Schluss liegt Traboch somit uneinholbar sechs Punkte voraus.

Für das erste Tor sorgte Hannes Jansenberger. In der 13. Minute traf der Spieler der Gastgeber ins Schwarze. In der 36. Minute erhöhte Fabian Brandl auf 2:0 für SV Traboch. Mit der Führung für SV Traboch ging es in die Kabine. Nico Schickhofer beseitigte mit seinen Toren (63./68.) die letzten Zweifel am Sieg von SV Traboch. Tragöß-St. Katharein kam kurz vor dem Ende zum Ehrentreffer (87.). Daniel Trost stellte wenige Minuten vor dem Schlusspfiff den Stand von 5:1 für SV Traboch her (90.). Letztlich feierte SV Traboch gegen Tragöß/Kathar. nach einer überzeugenden Darbietung einen verdienten Heimsieg.

Nach 19 Spieltagen und nur drei Niederlagen stehen für SV Traboch 48 Zähler zu Buche. Mit beeindruckenden 72 Treffern stellt SV Traboch den besten Angriff der 1. Klasse Mur/Mürz B. SV Traboch befindet sich auf Kurs und holte in den vergangenen fünf Spielen zwölf Punkte.

Kurz vor Saisonende steht SC Tragöß-St. Katharein mit 41 Punkten auf Platz drei. Die gute Bilanz von Tragöß-St. Katharein hat einen Dämpfer bekommen. Insgesamt sammelte Tragöß/Kathar. bisher 13 Siege, zwei Remis und vier Niederlagen. SC Tragöß-St. Katharein baut die Mini-Serie von drei Siegen nicht aus.

Während SV Traboch am kommenden Sonntag FC Kammern empfängt, bekommt es Tragöß-St. Katharein am selben Tag mit der Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag zu tun.

1. Klasse Mur/Mürz B: SV Traboch – SC Tragöß-St. Katharein, 5:1 (2:0)

90 Daniel Trost 5:1

87 Daniel Schoeggl 4:1

68 Nico Schickhofer 4:0

63 Nico Schickhofer 3:0

36 Fabian Brandl 2:0

13 Hannes Jansenberger 1:0

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei