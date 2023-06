Erfolgreiche Aufholjagd von Tragöß-St. Katharein gegen Stojen/ESV Mürzzuschlag II wird mit Relegation belohnt

Details Montag, 12. Juni 2023 12:40

Tragöß-St. Katharein und die Reserve von Stojen/ESV Mürzzuschlag lieferten sich zum Ende der Saison ein spannendes Spiel, das 3:2 endete. Stojen/ESV Mürzzuschlag II war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Im Hinspiel hatten sich beide Seiten wenig geschenkt. Letztlich hatte Tragöß/Kathar. mit 5:4 gesiegt. Damit darf Tragöß feiern, denn man schafft den Sprung in die Relegation, wo man auf den SV Turnau aus der Gebietsliga Mürz trifft. Dafür war aber ein Kraftakt notwendig, denn die Mürzzuschlager führten mit 2:0.

Gleich zu Spielbeginn traf Stojen/ESV Mürzzuschlag II zur frühen Führung (3.). Bereits in der 15. Minute erhöhte das Schlusslicht den Vorsprung. Wenige Momente vor dem Seitenwechsel war Thomas Kothgassner mit dem 1:2 für SC Tragöß-St. Katharein zur Stelle (44.). Zur Pause wusste Stojen/ESV Mürzzuschlag II eine hauchdünne Führung auf der Habenseite. Felix Thaller glich nur wenig später für Tragöß-St. Katharein aus (48.). Das 3:2 der Heimmannschaft bejubelte Alexander Hochsteiner (51.). Die Zeichen standen auf Sieg für Stojen/ESV Mürzzuschlag II, doch gab man eine sichere Führung aus der Hand und kassierte letztlich eine bittere Niederlage.

Tragöß/Kathar. rief diese Saison immer wieder gute Leistungen ab und belohnte sich am Ende mit dem zweiten Tabellenplatz. Damit dürfte SC Tragöß-St. Katharein in der nächsten Spielzeit oben ein Wort mitreden wollen. Dass die Offensive von Tragöß-St. Katharein zu den besten der Liga gehört, zeigte man auch im letzten Spiel. Damit kommt Tragöß/Kathar. auf insgesamt 71 Treffer. Im gesamten Saisonverlauf holte SC Tragöß-St. Katharein 14 Siege und zwei Remis und musste nur vier Niederlagen hinnehmen. Bis zum Saisonabschluss zeigte sich Tragöß-St. Katharein sehr stark und holte in den letzten fünf Spielen zwölf Punkte.

Mit 83 Gegentreffern stellte Stojen/ESV Mürzzuschlag II die schlechteste Defensive der Liga. Der Gast ist in der Rückrunde noch ohne Sieg. Gerade einmal einen Punkt fuhr Stojen/ESV Mürzzuschlag II bisher ein.

1. Klasse Mur/Mürz B: SC Tragöß-St. Katharein – Stojen/ESV Mürzzuschlag II, 3:2 (1:2)

51 Alexander Hochsteiner 3:2

48 Felix Thaller 2:2

44 Thomas Kothgassner 1:2

15 Julian Krenn 0:2

3 Christoph Rath 0:1

