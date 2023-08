Langenwang im Torrausch: 8:1-Kantersieg gegen Hinterberg/Leoben II

Details Sonntag, 27. August 2023 20:11

ATUS Langenwang fertigte die Zweitvertretung von SV AT&S Hinterberg / Leoben am Samstag nach allen Regeln der Kunst mit 8:1 ab. Die Gastgeber ließen den Gästen nicht den Funken einer Chance. Schon zur Pause war im Prinzip alles entschieden - da führten die Mürztaler bereits mit 4:1, in der zweiten Halbzeit legten sie dann aber weitere Tore nach.

Fabian Sommer traf früh und machte mit seinem Doppelpack den Traumstart von ATUS Langenwang perfekt (8./9.). Stefan Hohenthal verkürzte für SV Hinterberg/Leoben II später in der 20. Minute auf 1:2. Der Tabellenletzte geriet deutlicher in Rückstand, als ATUS Langenwang auf 3:1 erhöhte (29.). Mit dem 4:1 von Christoph Rath für ATUS Langenwang war das Spiel eigentlich schon entschieden (38.). Nach dem souveränen Auftreten des Heimteams überraschte es kaum einen Zuschauer, dass zur Pause eine deutliche Führung stand. Sommer (49.) und Rath (56.) brachten ATUS Langenwang mit zwei schnellen Treffern die Vorentscheidung. Für das 7:1 und 8:1 war Sommer verantwortlich. Der Akteur traf gleich zweimal ins Schwarze (60./84.). Der Unparteiische pfiff schließlich das Spiel ab, in dem ATUS Langenwang bereits in Durchgang eins deutlich gezeigt hatte, dass es nach 90 Minuten nur einen Sieger geben würde.

Für ATUS Langenwang steht der erste Saisonsieg, nachdem man davor eine Niederlage einsammelte. Am Ende der vergangenen Saison hatte ATUS Langenwang 42 Punkte inne und erreichte damit den dritten Rang. Mit drei Punkten auf der Habenseite steht ATUS Langenwang derzeit auf dem siebten Rang.

Die letzte Spielzeit endete für Hinterberg/Leoben II mit 23 Punkten auf Platz sieben.

Am nächsten Samstag (17:00 Uhr) reist ATUS Langenwang zu SC Tragöß-St. Katharein, gleichzeitig begrüßt SV AT&S Hinterberg / Leoben II TUS St. Stefan/L. auf heimischer Anlage.

Gerald Fiedler (Sportlicher Leiter Langenwang): "Gratulation an unsere Mannschaft und das Trainerteam. Das Spiel war die richtige Antwort nach der Auftaktniederlage in Mürzzuschlag. Mit gutem Passspiel, Kampf, Herz, Leidenschaft und einer Top Chancenauswertung konnten unsere Jungs überzeugen und ließen Hinterberg keine Chance. Auf diese Leistung bzw. Auftreten kann man aufbauen."

1. Klasse Mur/Mürz B: ATUS Langenwang – SV AT&S Hinterberg / Leoben II, 8:1 (4:1)

84 Fabian Sommer 8:1

60 Fabian Sommer 7:1

56 Christoph Rath 6:1

49 Fabian Sommer 5:1

38 Christoph Rath 4:1

29 Fabian Putz 3:1

20 Stefan Hohenthal 2:1

9 Fabian Sommer 2:0

8 Fabian Sommer 1:0

