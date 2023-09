Sommer-Dreierpack bei Langenwanger Sieg über Tragöß-St. Katharein

Details Montag, 04. September 2023 10:42

ATUS Langenwang fügte Tragöß/Kathar. am Samstag die erste Saisonniederlage zu und gewann mit 6:3. Der Langenwanger Goalie hielt zwischenzeitlich einen Elfmeter - ein Knackpunkt im Spiel und ein Spektakel für die Fans.

Langenwang mit starkem Start

In der 14. Minute traf ATUS Langenwang zum ersten Mal ins Schwarze. Für das 2:0 des Gasts zeichnete Fabian Sommer verantwortlich (19.). Felix Thaller nutzte die Chance für SC Tragöß-St. Katharein und beförderte in der 37. Minute das Leder zum 1:2 ins Netz. Die Pausenführung von ATUS Langenwang fiel knapp aus.

Tragöss gleicht aus

Julian Traxler traf zum 2:2 zugunsten von Tragöß-St. Katharein (47.). Fünf Minuten später ging ATUS Langenwang durch den zweiten Treffer von Sommer in Führung. ATUS Langenwang drückte aufs Tempo und brachte sich durch Treffer von Fabian Sommer (58.), Fabian Putz (90.) und Kosovar Loshaj (96.) auf die Siegerstraße. Mund abputzen und weitermachen: Unter diesem Motto stand der Ausgleich, den Maximilian Voller bereits wenig später besorgte (58.). In Minute 85 der nächste Rückschlag für Tragöß/Kathar: Traxler sieht den zweiten gelben Karton. Ein starker Auftritt ermöglichte ATUS Langenwang am Samstag einen ungefährdeten Erfolg gegen SC Tragöß-St. Katharein.

Bei Tragöß-St. Katharein präsentierte sich die Abwehr angesichts zehn Gegentreffer immer wieder wackelig. Allerdings traf die Offensive dafür auch gerne ins gegnerische Tor (13).

Zwei Siege und eine Niederlage schmücken die aktuelle Bilanz von ATUS Langenwang.

Mit diesem Sieg zog ATUS Langenwang an Tragöß/Kathar. vorbei auf Platz zwei. Der Gastgeber fiel auf die vierte Tabellenposition.

Während SC Tragöß-St. Katharein am kommenden Samstag SV Union HP Anhänger Kalwang empfängt, bekommt es ATUS Langenwang am selben Tag mit TUS St. Stefan/L. zu tun.

Gerald Fiedler (Sektionsleiter Langenwang): "In einem spannenden Spiel konnten wir uns gegen einen wichtigen Konkurrenten verdient mit 6-3 durchsetzen. Unsere Mannschaft hat auch nach dem Ausgleich weiter an sich geglaubt und sich mit den drei Punkten belohnt. Der bravourös gehaltene Elfmeter von Weigl Nico war ein Knackpunkt des Spiels. Ein Lob an die Mannschaft, die den Kampf angenommen hat."

1. Klasse Mur/Mürz B: SC Tragöß-St. Katharein – ATUS Langenwang, 3:6 (1:2)

96 Kosovar Loshaj 3:6

90 Fabian Putz 3:5

58 Fabian Sommer 3:4

58 Maximilian Voller 3:3

52 Fabian Sommer 2:3

47 Julian Traxler 2:2

37 Felix Thaller 1:2

19 Fabian Sommer 0:2

14 Felix Sebastian Paar 0:1

