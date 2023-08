Tragöß-St. Katharein schießt Phönix Mürzzuschlag aus dem Stadion

Details Montag, 21. August 2023 16:16

Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg konnte SC Tragöß-St. Katharein zum Saisonauftakt nicht viel entgegensetzen und verlor das Spiel mit 2:8.

Julian Traxler brachte Tragöß-St. Katharein nach zwölf Minuten die 1:0-Führung. Felix Thaller versenkte die Kugel zum 2:0 für die Gastgeber (16.). Thomas Griessmaier legte in der 28. Minute zum 3:0 für Tragöß/Kathar. nach. Lucas Wutscher verkürzte für Phönix Mürzzuschl. später in der 39. Minute auf 1:3. Zum psychologisch ungünstigen Zeitpunkt vor der Halbzeit (43.) schoss Maximilian Voller einen weiteren Treffer für SC Tragöß-St. Katharein. Das überzeugende Auftreten von Tragöß-St. Katharein fand Ausdruck in einer klaren Halbzeitführung. Doppelpack für Tragöß/Kathar: Nach seinem zweiten Tor (47.) markierte Thaller wenig später seinen dritten Treffer (48.). Für das 2:6 von Mürzzuschlag zeichnete Sebastian Haagen verantwortlich (70.). Griessmaier überwand den gegnerischen Schlussmann zum 7:2 für SC Tragöß-St. Katharein (75.). Voller gelang in den Schlussminuten noch ein weiterer Treffer für Tragöß-St. Katharein (87.). Schließlich feierte Tragöß/Kathar. gegen Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg am ersten Spieltag der neuen Saison einen verdienten Heimsieg.

Am nächsten Samstag reist SC Tragöß-St. Katharein zur Zweitvertretung von Stojen/ESV Mürzzuschlag, zeitgleich empfängt Phönix Mürzzuschl. SV Union HP Anhänger Kalwang.

1. Klasse Mur/Mürz B: SC Tragöß-St. Katharein – Phönix Mürzzuschlag/Hönigsberg, 8:2 (5:1)

87 Maximilian Voller 8:2

75 Thomas Griessmaier 7:2

70 Sebastian Haagen 6:2

48 Felix Thaller 6:1

47 Felix Thaller 5:1

43 Maximilian Voller 4:1

39 Lucas Wutscher 3:1

28 Thomas Griessmaier 3:0

16 Felix Thaller 2:0

12 Julian Traxler 1:0

